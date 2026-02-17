Contacto bilateral
Albares recibe al nuevo embajador de EEUU y espera reforzar las ya "sólidas relaciones"
Redacción
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha reunido este martes con el nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., con quien ha abordado la agenda bilateral, destacando "las sólidas relaciones" que mantienen y confiando en seguir estrechándolas. El empresario estadounidense, de 81 años y origen cubano, llegó el lunes a Madrid y se hace cargo de la Embajada de EE. UU. en un momento de tensiones entre Europa y Washington, por un lado, y también con España sobre todo por la negativa del Gobierno a aumentar hasta el 5 % del PIB su presupuesto en defensa, lo que ha generado roces con la Administración de Donald Trump.
Albares ha recibido al embajador estadounidense en España y Andorra en la sede del ministerio en vísperas de la presentación de cartas credenciales al rey Felipe VI, en el Palacio Real, junto a otros seis nuevos embajadores.
Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, España y Estados Unidos mantienen unos sólidos lazos bilaterales que ambos países confían en seguir fortaleciendo en los ámbitos político, de seguridad, económico, cultural y científico, entre otros.
El cargo de embajador estadounidense en España permanecía vacante desde julio de 2024, cuando la dominicana-estadounidense Julissa Reynoso dejó el puesto tras algo más de dos años en el mismo.
- Un frente con lluvias tocará Andalucía: serán dos días y los avisos de Aemet serán por viento y oleaje
- Nuevas normas para los patinetes: suben las multas y limitan dónde aparcar
- El Cuponazo de la ONCE deja más de ocho millones en siete provincias andaluzas
- Manu Sánchez firma un pregón para la Historia del Carnaval: reivindicativo y con su 'boda' en Cádiz
- El acta arbitral sobre la expulsión de Matías Almeyda en el Sevilla-Alavés
- Matalascañas tendrá una 'zona azul diferente': cuatro áreas y estos precios para soportar hasta 40.000 coches al día
- Una enfermera se enfrenta a cinco años de cárcel tras consultar 80 veces el historial clínico de la exmujer de su marido en Sevilla
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 16 de febrero de 2026