Corea del Sur
Un tribunal de Corea del Sur condena al expresidente Yoon Suk-yeol a cadena perpetua por la ley marcial
El exmandatario es declarado culpable de insurrección por su imposición fallida de la ley marcial a finales de 2024, la cual desató una de las crisis institucionales más profundas en la historia democrática del país asiático
EFE
Un tribunal de Corea del Sur condenó este jueves a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk-yeol, al hallarlo culpable de insurrección por su imposición fallida de la ley marcial a finales de 2024, la cual desató una de las crisis institucionales más profundas en la historia democrática del país asiático.
En la audiencia presidida por el juez Jee Kui-youn, el Tribunal del Distrito Central de Seúl calificó de "insurrección" la implementación de la ley marcial por Yoon, quien trató de paralizar la Asamblea Nacional al enviar al Ejército y fuerzas antidisturbios al Parlamento tras el decreto.
El tribunal consideró que lo que terminó siendo un estado de excepción de apenas unas seis horas tenía el propósito de "subvertir la Constitución", al obstruir las instituciones constitucionales y socavar los valores democráticos fundamentales. La corte no sentenció a Yoon con la pena de muerte que había solicitado la Fiscalía del país asiático, donde hay una moratoria de facto sobre esta pena.
Yoon, actualmente en prisión, declaró la ley marcial por la noche del 3 de diciembre de 2024, un decreto que fue bloqueado por el Parlamento unas horas después. El exmandatario fue destituido en abril del año pasado por el Tribunal Constitucional.
- El Cuponazo de la ONCE deja más de ocho millones en siete provincias andaluzas
- Sin carta ni menús: el restaurante de Huelva donde tú mismo entras en la cocina y eliges qué comer de las ollas
- El restaurante secreto de Sevilla en el que Lopera siempre reservaba la misma mesa: el paraíso del pescado que pocos conocen
- Boda en Sevilla: mariposas de papel y emoción en el ‘sí quiero’ de María Eugenia González-Serna y Juan Molina Ponce
- La Feria de Abril de 2026 ya tiene fecha confirmada y permanecerá el modelo corto
- La obra del Puente del Centenario de Sevilla se paraliza: Acciona plantea otro modificado que supone más coste y retrasos
- La Junta de Andalucía aplicará una subida salarial también a los funcionarios de Justicia
- Detenido en Sevilla uno de los fugitivos más buscados de España: se había ocultado en Gerena