Trump, al presidente de Paraguay: "¡Qué joven tan guapo! Pero no significa que me gustes. Las mujeres, sí"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha protagonizado un momento curioso durante la Junta de Paz para Palestinax, al piropear al presidente de Paraguay, Santiago Peña.

"Presidente Peña. Gracias. Un hombre guapo. Siempre es bonito ser joven y guapo. Eso no significa que me gustes. No me gustan los hombres jóvenes y guapos. Las mujeres... sí. Por los hombres tengo menos interés", ha halagado a su homólogo entre las risas de los asistentes.

Peña, de 47 años y de derechas, asumió la presidencia de Paraguay en 2023 como el mandatario más joven de la era democrática en ocupar el sillón presidencial. Casado desde hace 25 años con la arquitecta Leticia Ocampos, fue padre a los 17 y tiene dos vástagos..

Precisamente durante la reunión de la Junta de Paz de Gaza que ha tenido lugar en Washington, Trump ha informado de que nombrará a su yerno, Jared Kushner, enviado especial de paz. "Es un tipo muy inteligente. También lo vamos a convertir en un enviado de paz. Los dos lo son (él y Steve Witkoff), y una cosa puedo decir, al menos estamos cubiertos desde el punto de vista del coeficiente intelectual", ha señalado.

Kushner, por su parte, ha expresado que "el pasado no puede cambiarse, pero se puede cambiar el futuro si las cosas se hacen bien". "Si los judíos y los musulmanes trabajan juntos, si los israelíes y los palestinos lo hacen, junto a los estadounidenses, los búlgaros y los británicos, y gente de todo el mundo, entonces podemos trabajar juntos por un objetivo común que es la paz", ha sostenido.

Solo dos países de la UE y sin palestinos

Casi 50 países se han sumado a la sesión inicial de la Junta de Paz, excediendo así los participantes a los 27 miembros fundadores del organismo, entre los que solo hay dos países de la Unión Europea: Bulgaria y Hungría. Sin embargo, el evento ha salido adelante sin la presencia de representantes palestinos.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, que también ha acudido a la cita, ha destacado los esfuerzos adoptados para lograr la entrada de ayuda en el enclave palestino desde el alto el fuego de octubre de 2025.

Waltz ha afirmado que 4.200 camiones con ayuda han entrado cada semana durante un total de trece consecutivas. "El mayor número en años", ha puntualizado a pesar de las críticas vertidas por parte de organizaciones internacionales contra Israel por la imposición de restricciones a la entrada de ayuda.