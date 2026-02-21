Trump sube la apuesta y eleva al 15% los aranceles globales tras el varapalo del Supremo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que subirá del 10% al 15% los aranceles globales que impuso este pasado viernes en represalia al dictamen del Tribunal Supremo del país contra su política actual de gravámenes.

"Tras una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer", ha anunciado Trump en referencia a la decisión del Tribunal, "aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15%".

El Supremo se pronunció este viernes en contra de los aranceles promulgados en un primer momento por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), en lo que supuso la mayor derrota de Donald Trump hasta la fecha desde su regreso a la Casa Blanca.

En una conferencia de prensa a las pocas horas de la decisión, Trump montó en cólera contra el tribunal y contra los jueces conservadores que se sumaron al dictamen contra sus aranceles, especialmente contra Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, nominados por el propio presidente durante su primer mandato.

El caso es que si bien el Supremo invalidó el efecto de los aranceles originales bajo esa ley, Trump ha ordenado estos nuevos gravámenes bajo otro instrumento como es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15% por un periodo inicial de 150 días.

Pasado ese tiempo, sin embargo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con el consentimiento del Congreso de EEUU.

Como ya denunció cuando impuso los aranceles originales, Trump ha insistido en que estos gravámenes van dirigidos a los países que llevan "estafando durante décadas" a su país, "sin represalia alguna".

Trump tiene ahora un plazo de cinco meses para, como él mismo ha comentado en el mensaje, "determinar y anunciar nuevos aranceles legalmente permitidos" para que "América siga siendo más grande que nunca".