Golpe al narcotráfico
EEUU insta a México a mantener la "determinación" contra el narcotráfico tras el "gran golpe" al CJNG
Más de 40 detenidos en el estado mexicano de Jalisco por actos violentos tras la muerte de 'El Mencho'
EP
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha celebrado este lunes el "gran golpe" atestado por las autoridades del país latinoamericano al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que en la víspera se saldó con la muerte de su líder, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.
En un mensaje dirigido a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el representante de la legación diplomática estadounidense ha valorado "la valentía y la rápida actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra CJNG". "Esto ha supuesto un gran golpe para una de las organizaciones criminales más violentas que atentan contra nuestras comunidades", ha agregado en unas declaraciones difundidas en X.
Johnson ha asegurado al hilo que "el pueblo mexicano puede estar orgulloso de la determinación mostrada por sus fuerzas de seguridad" y ha emplazado al país vecino a mantener esa "misma determinación" frente al narcotráfico, en línea con anteriores declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha llegado a amenazar con atacar por "tierra" los cárteles en México.
"La justicia prevalecerá. Estados Unidos se mantiene firme junto a México como socios soberanos", ha agregado.
Más de 40 detenidos en el estado mexicano de Jalisco
Las autoridades del estado mexicano de Jalisco han informado este lunes de la detención de 41 personas por su implicación en los disturbios desatados tras la muerte del 'El Mencho', en una operación militar este domingo.
La Fiscalía de Jalisco ha difundido este balance en un comunicado, precisando que 20 de los arrestados están acusados de participar en "hechos de violencia" mientras que el resto por "actos de saqueo y rapiña".
En este contexto, el gobernador Pablo Lemus ha anunciado en redes sociales el despliegue de otros 2.500 efectivos del Ejército en distintos puntos del estado de Jalisco "para apoyar en tareas de seguridad".
