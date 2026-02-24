El rey de Noruega, hospitalizado en Tenerife mientras realizaba un viaje privado a la Isla

El rey Harald V de Noruega se encuentra hospitalizado en un centro sanitario de Tenerife, según informa la Casa Real del país nórdico. El ingreso se ha producido mientras Harald y la reina Sonia se encuentran en la isla en un viaje privado, en concreto en la zona turística del sur.

Harald, que acaba de cumplir 89 años, recibe tratamiento por infección y deshidratación. Su estado es bueno y su médico privado viaja a Tenerife para apoyar el tratamiento. El monarca se encuentra concretamente en Hospiten Sur, que se encuentra en el municipio tinerfeño de Arona.

Las polémicas que atraviesa la Casa Real de Noruega coinciden con el viaje del rey y la reina a la Isla. El juicio a Marius Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega, por presunta agresión sexual entre otros muchos cargos, y las conversaciones de la propia princesa de Noruega con el depredador sexual estadounidense Jeffrey Epstein han generado una tormenta sobre la familia real noruega.

Comunicado de la Casa Real de Noruega. / E. D.

El rey de Noruega es el jefe del estado del Reino de Noruega, así como comandante máximo de las Fuerzas Armadas del país. Nacido en Asker el 21 de febrero de 1937, Harald V accede al trono tras la muerte de su padre el rey Olav V el 17 de enero de 1991. Es el actual jefe de Estado del país y fue también el último jefe de la Iglesia de Noruega, cargo que ostentó hasta 2012.

Harald pasa unos días de descanso en pleno corazón turístico de Tenerife, una isla que recibió el año pasado alrededor de 6 millones de visitantes. Se encuentra junto a Sonia, reina consorte de Noruega. De origen plebeyo y nacida en Oslo el 4 de julio de 1937, accede a la casa real noruega tras su boda con Harald el 29 de agosto de 1968 y es reina consorte desde el 17 de enero de 1991.

