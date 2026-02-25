La Administración Trump ha retenido archivos de Epstein en que una mujer acusó al presidente de abusarla cuando era menor

El Departamento de Justicia del Gobierno de Donald Trump no ha hecho públicos algunos de los archivos de Jeffrey Epstein que están relacionados con acusaciones de que el ahora presidente de Estados Unidos abusó hace décadas de una menor.

Concretamente, y según las determinaciones de varios medios y un congresista demócrata, faltan más de 50 páginas de entrevistas del FBI y otras notas de las conversaciones de investigadores federales con la mujer, que en 2019 denunció haber sido abusada por Epstein y Trump, al que el financiero le presentó según su relato en 1983, cuando ella tenía tan solo 13 años.

Aunque en los tres millones de páginas que el gobierno de Trump se vio forzado en enero a hacer públicos por ley hay referencias al sumario de una de las cuatro entrevistas que los agentes federales mantuvieron con la mujer, faltan los sumarios de las otras tres entrevistas que se realizaron. También faltan las notas sobre los cuatro encuentros de los investigadores del FBI con la acusadora. De todo ese material, no obstante, hay referencias en un índice de documentos.

El presidente de los EEUU, Donald Trump. / Europa Press/Contacto/Kenny Holston - Pool

Lo único publicado en la base de datos es una mención a su testimonio que dice que la mujer aseguró que, después de que Epstein le presentara en los 80 al entonces magnate inmobiliario, este "le forzó la cabeza hasta su pene expuesto, que ella mordió. En respuesta, Trump le pegó en la cabeza y la echó". Nada indica la credibilidad que los investigadores federales dieron a sus acusaciones.

Retención "de forma ilegal"

La ausencia de los documentos entre los hechos públicos en la base de datos se conoció el martes a través de una investigación de la radio pública estadounidense NPR, que citó los descubrimientos previos de un periodista de investigación. También la han constatado haciendo sus propias comprobaciones The New York Times y CNN, que eleva hasta 90 los documentos de los que hay referencia pero que no se han facilitado al público.

Lo ha ratificado también el demócrata Robert Garcia, que se sienta en el comité de la Cámara Baja que investiga el caso Epstein. Como otros congresistas, García puede consultar a puerta cerrada documentos de Justicia sin limitaciones y censuras que sí aplican a documentos hechos públicos para la ciudadanía general. Y tras realizar una consulta ha emitido un comunicado en el que afirma: "Puedo confirmar que el Departamento de Justicia parece haber retenido de forma ilegal entrevistas del FBI con esta superviviente que acusó a Trump de crímenes odiosos".

Garcia ha anunciado que los demócratas planean abrir su propia investigación sobre los documentos que no se están haciendo accesibles al público.

Expertos de la ONU: los archivos de Epstein revelan posibles crímenes de lesa humanidad / Archivo

La defensa del Gobierno

La Administración sigue defendiéndose ante las numerosas críticas de cómo está manejando la publicación de documentos del caso Epstein, al que Trump no hizo ninguna mención este martes en el discurso sobre el estado de la Unión, pese a que es un tema que está movilizando en su contra no solo a demócratas sino también a republicanos.

Noticias relacionadas

Ya cuando se inició esa publicación cargos del Gobierno subrayaron que "algunos de los materiales contienen acusaciones inciertas y sensacionalistas contra Trump que se enviaron al FBI justo antes de las elecciones de 2020". En las últimas horas, tras las recientes publicaciones en los medios sobre el material no hecho público, una portavoz de la Casa Blanca ha dicho que "el presidente Trump ha hecho más por las víctimas de Epstein que nadie antes que él”. Desde el Departamento de Justicia, mientras, se ha insistido en que “los únicos materiales que se han retenido son duplicados, privilegiados o parte de una investigación federal en marcha".