Tragedia en Suiza
Vídeo inédito del origen del incendio en la estación suiza de Crans-Montana en Nochevieja
Redacción
La madrugada del 1 de enero de 2026, durante las celebraciones de Nochevieja, se desató un incendio devastador en el bar 'Le Constellation', en la estación de esquí suiza Cran- Montana. La alarma se activó cuando el local estaba lleno de gente celebrando el Año Nuevo. Dos meses después, un vídeo inédito muestra el momento previo al inicio de las llamas, causadas, con toda probabilidad, por las bengalas.
El fuego dejó 41 personas muertas y más de 110 heridos, muchos con quemaduras graves. Entre las víctimas había ciudadanos de varias nacionalidades europeas y muchos jóvenes, incluidos menores de edad.
Las investigaciones apuntan a que el incendio pudo comenzar cuando fuegos de bengala colocados en botellas de champán llegaron demasiado cerca del techo inflamable del bar, prendiendo rápidamente el fuego.
El local 'Le Constellation' no había pasado inspecciones de seguridad contra incendios desde hace más de cinco años, a pesar de normas vigentes, y que existían deficiencias en salidas de emergencia y control de materiales inflamables. El caso está judicializado.
