Tensión entre Washington y La Habana
¿Qué se sabe del ataque de Cuba a una lancha de EEUU?
Redacción
Guardias fronterizos de Cuba dispararon el miércoles contra los ocupantes de una lancha rápida con matrícula de Florida (EEUU) que navegaba en aguas territoriales cubanas. La versión de las autoridades cubanas sostiene que, tras intentar un proceso de identificación, los ocupantes abrieron fuego contra los guardias y se inició un intercambio de disparos. Como consecuencia del enfrentamiento, cuatro personas a bordo de la lancha murieron y seis resultaron heridas. El comandante de la embarcación cubana también resultó herido.
Cuba sostiene que los diez ocupantes de la lancha tenían nacionalidad cubana pero residían en EEUU y pretendían raliazar un infiltración con "fines terroristas". En el transcurso del encontronazo, que se produjo en aguas de Cayo Falcones, provincia de Villa Clara, al norte de Cuba, la policía cubana se incautó de armamento variado.
La situación ocurre en un clima de tensiones crecientes entre EEUU y Cuba, con sanciones, crisis energética y presión política de fondo. Washington dijo que investigará de forma independiente lo sucedido, sin confirmar la versión cubana.
Interrupción de envío de petróleo
Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos atraviesan un nuevo auge de tensión desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses a comienzos de enero y la interrupción, por parte de Caracas y bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo a Cuba.
Estados Unidos, que no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en la isla de 9,6 millones de habitantes, aplica una política de máxima presión sobre La Habana, alegando la "amenaza excepcional" que representaría para la seguridad nacional estadounidense este país situado a solo 150 kilómetros de las costas de Florida.
- El tribunal militar absuelve a María Serrano, la guardia civil denunciada tras destapar presunta corrupción en el Seprona
- Vuelco del tiempo en Andalucía: Aemet avisa de un posible giro inestable con lluvias a partir de este día
- La obra de la línea 3 de metro avanza: reabre al tráfico la calle Garrochistas y se pavimentan calles de Pino Montano deterioradas
- La Feria de Sevilla pierde una caseta pública y gana dos privadas con el nuevo mapa de 2026
- La Junta convoca las oposiciones de Educación en Andalucía para 2026: oferta 5.047 plazas de Secundaria y Conservatorio
- La Junta de Andalucía busca soluciones para el colapso de tráfico entre Sevilla y Cádiz: estudian alternativas para la AP-4 y la A-471
- Los Cantores de Híspalis, Eva González y el CEO de Ikea, reconocidos con la Medalla de Andalucía 2026
- El traslado de La Hiniesta a Santa Marina obliga a revisar los horarios del Domingo de Ramos