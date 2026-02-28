OPERACIÓN MILITAR
La Embajada de España en Irán, donde hay unos 150 españoles, sigue de cerca la crisis tras el ataque de EEUU e Israel
Según las fuentes, en estos momentos Exteriores tiene constancia de la presencia de 158 españoles en el país, donde desde hace ya tiempo las recomendaciones ya se encontraban en "el nivel más elevado de alerta"
EP
La Embajada española en Teherán está "siguiendo de cerca" la situación en Irán, donde hay algo más de 150 españoles, tras los bombardeos que han llevado a cabo en las últimas horas Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Según las fuentes, en estos momentos Exteriores tiene constancia de la presencia de 158 españoles en el país, donde desde hace ya tiempo las recomendaciones ya se encontraban en "el nivel más elevado de alerta".
Así, "se desaconseja completamente" viajar a Irán y se recomienda a los españoles que ya estén en el país a que lo abandonen "haciendo uso de los medios disponibles", según las fuentes.
Entretanto, la Embajada de España en Israel está aconsejado en redes sociales a los españoles que se encuentren en este país que sigan las recomendaciones de las autoridades israelíes "ante la situación de escalada bélica" y permanezcan cerca de refugios.
Estados Unidos e Israel han lanzado en las últimas horas un ataque conjunto contra Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dejado claro que el objetivo es la caída del régimen de los ayatolás. Teherán ya ha respondido con un primer contraataque con drones y misiles contra Israel.
- El embalse más seco de Andalucía: pierde agua pese a las lluvias y recibe este viernes su primer trasvase en cinco años
- Al menos dos días de lluvias en Andalucía por el frente atlántico con tormentas que entrará en España
- Las dos nuevas aperturas de 2026 consolidan a Sevilla como la reina del sur de los centros comerciales
- Los embalses de una cuenca andaluza, protagonistas del mayor aumento de agua del país
- María Jesús Montero se equivoca en el Congreso: vota por error en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz
- La ampliación del parque comercial Sevilla Norte será la única inauguración en Sevilla capital en tres años: abrirá sus puertas en primavera
- Las multas de 500 euros a los patinetes arrancan el lunes en Sevilla tras una semana de avisos
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 27 de febrero de 2026