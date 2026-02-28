Estados Unidos e Israel lanzan un ataque coordinado a gran escala contra Irán

La guerra a gran escala vuelve a Oriente Próximo. Tras semanas de amenazas, finalmente las bombas han caído sobre Irán. Este sábado Estados Unidos e Israel han lanzado un gran ataque conjunto contra Irán. El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, ha dicho esta mañana en un mensaje de vídeo que la operación se lanzó "para eliminar la amenaza existencial" que plantea la República Islámica y "crear las condiciones" para que los iraníes cambien su destino. El mandatario hebreo ha bautizado la operación como 'El rugido del León'. A su vez, el presidente estadounidense Donald Trump se ha hecho eco de los mismos motivos. Durante las primeras horas de la operación, se han oído explosiones tanto en Irán como en Israel.

Tras la agresión israelí-estadounidense, las autoridades israelíes han declarado el estado de emergencia y han cerrado el espacio aéreo del país, igual que Irán. Horas después, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha lanzado un comunicado alertando del inicio de "la primera ola de ataques generalizados con misiles y drones" contra Israel. En suelo israelí, las sirenas han sonado alertando a la población de que se esconda en los refugios antiaéreos. No mucho más tarde, una segunda ola de misiles y drones ha sido lanzada contra Israel. Un alto funcionario iraní ha dicho a Al Jazeera que no habrá "líneas rojas" en la respuesta del régimen a una ola de ataques israelíes y estadounidenses contra Irán el sábado.

Frente a estas amenazas, Israel se prepara para lo peor. El Ejército israelí ha movilizado a reservistas en todas sus unidades y desplegado fuerzas a lo largo de las fronteras libanesa y siria. Además, han solicitado el alistamiento masivo de fuerzas de infantería para los límites fronterizos del norte e intentar impedir que Hizbulá tome represalias, y han desplegado reservistas en la Cisjordania ocupada. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha advertido este sábado contra arrastrar al Líbano a una guerra, en una advertencia apenas velada a Hizbulá apoyado por Irán. Su secretario general, Naim Qassem, había advertido previamente que el grupo no permanecería neutral si Irán era atacado por Estados Unidos o Israel, aunque sus capacidades fueran gravemente diezmadas por la ofensiva militar israelí del otoño del 2024.

Matar a los líderes

Uno de los principales objetivos de la operación militar conjunta israelí-estadounidense en Irán es atacar a tantos líderes de la República Islámica como sea posible, según han declarado al New York Times tres funcionarios israelíes familiarizados con el asunto. "Durante 47 años, el régimen del Ayatolá ha gritado 'Muerte a Israel', 'Muerte a Estados Unidos'; no debemos permitir que este régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares que le permitan poner en peligro a toda la humanidad", ha declarado Netanyahu en una declaración grabada. Otro funcionario de defensa israelí ha dicho a Haaretz que la fecha de lanzamiento del ataque a Irán se decidió hace semanas tras meses de planificación. Este mismo jueves Teherán y Washington terminaron la tercera ronda de negociaciones en un tono positivo. En paralelo, Estados Unidos e Israel habían advertido de que volverían a atacar a Irán si este seguía adelante con sus programas nucleares y de misiles balísticos.

"No hago esta declaración a la ligera: el régimen iraní busca matar", ha declarado Trump en un video compartido en Truth Social. "Puede que se pierdan las vidas de valientes héroes estadounidenses y que tengamos bajas, algo que suele ocurrir en la guerra, pero lo hacemos, no por ahora, o hacemos por el futuro, y es una noble misión", ha añadido. El presidente estadounidense ha instado a a los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas armadas de Irán, a deponer las armas, prometiéndoles inmunidad. Si no, la otra opción es "la muerte segura".