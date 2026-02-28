Trump da por muerto al líder iraní Ali Jameneí: "Creemos que esa información es correcta"

Dos televisiones israelíes han anunciado este sábado por la noche que el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ya han visto una "foto del cuerpo" sin vida del guía supremo iraní Ali Jameneí. Una información que ha confirmado Trump al al dar por muerto al líder en una entrevista en la NBC. "Creemos que esa información es correcta", ha aclarado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también había señalado este tarde que "gran parte" de los líderes de Irán han caído en el ataque lanzado junto a Israel a primera hora del día, en una operación que ha provocado la represalia de Teherán con ataques contra los países del golfo Pérsico.

En declaraciones a la cadena estadounidense ABC, ha insistido en que "gran parte" de la cúpula de la República Islámica han caído en la ofensiva. También desde Israel defienden estas informaciones. Benjamín Netanyahu, afirmó que hay "señales" que apuntan a que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, "dejó de existir" tras el ataque, en el que se destruyó el complejo de Jameneí "en el corazón de Teherán".

"Altos responsables israelíes fueron informados de la eliminación de Jameneí. Su cuerpo fue retirado de los escombros de su complejo", ha informado la cadena pública KAN. Según la cadena 12, "una foto del cuerpo fue mostrada a Netanyahu y a Trump" después de que "treinta bombas" fueran lanzadas sobre el complejo residencial del guía supremo iraní.

Irán lo había negado

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, había negado este sábado los hechos y ha asegurado que el ayatolá Ali Jameneí está vivo, al igual que los altos cargos del país, tras el ataque conjunto de Estados Unidos de América e Israel de este sábado. Entrevistado en la cadena estadounidense NBC News, ha dicho que "casi todos los oficiales están sanos y salvos", aunque ha admitido que han perdido "uno o dos comandantes".

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, fue preguntado por una periodista de ese canal sobre si los ataques habían costado la vida de Jameneí y de otros dirigentes, así como sobre su paradero, y no ha dado una respuesta contundente. "No puedo confirmar nada", afirmó.

Aplausos en Teherán por su muerte

Irán ya ha celebrado la noticia, y según medios locales, los aplausos han resonado en las calles de Teherán el sábado por la noche, según testigos, tras informaciones que daban cuenta de la muerte del guía supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, en los bombardeos israelí-estadounidenses contra el país.

Habitantes aplaudieron desde sus ventanas y vivas aclamaciones se escucharon poco después de las 23 horas locales en las calles de varios barrios de la capital iraní, informaron varios testigos.