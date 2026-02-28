¿Puede caer el régimen iraní solo con ataques aéreos? "Pretenden provocar el colapso de Irán: es 'Israel first'"

Estados Unidos e Israel han comenzado a bombardear Irán. Dicen pretender debilitar la presunta amenaza que supone el régimen de los ayatolás para la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que los bombardeos tienen como objetivo frenar las "ambiciones nucleares y balísticas" de Teherán. Ha advertido de que se trata de una "gran operación militar" que podría provocar bajas estadounidenses. Ha animado a la población iraní a que se alcen contra Alí Jameneí, el líder supremo de la revolución. A la poderosa Guardia Revolucionaria y al Ejército les ha ofrecido rendirse a cambio de inmunidad. Si no, se enfrentan a una muerte cierta. ¿Qué pretende Washington? ¿Un golpe de Estado? ¿Una revuelta popular? ¿Doblarle el pulso en las negociaciones?

Humo sobre edificios atacados en Teheran, en el marco de la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán. / Europa Press/Contacto/Tasnim News Agency

"El deseo del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, es hacer colapsar el Estado iraní. Lleva pretendiéndolo desde hace más de tres décadas: no para que cambie el régimen y haya una transición democrática, sino para provocar el caos", dice a EL PERIÓDICO Haizam Amirah Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC). Fracturarlo y sumirlo en conflictos internos para debilitarlo, a un gran coste de inestabilidad y caos regional. "Se trata de una política estadounidense de Israel First, en lugar de América First: hace avanzar los intereses de Netanyahu antes de las elecciones del próximo otoño".

Netanyahu ha justificado el ataque como una acción "preventiva" para neutralizar lo que describe como una "amenaza existencial" procedente de Irán y para debilitar a la cúpula del poder, abriría a los iraníes la posibilidad de "dar forma" a su futuro.

Escalada regional por el ataque a Irán

El precedente equiparable es el de la guerra de Irak en 2003. Entonces, el mismo Netanyahu defendió la intervención prometiendo que traería democracia y estabilidad, pero el resultado histórico fue el contrario. Aquello no trajo "más estabilidad, ni seguridad, ni prosperidad", sino "violencia, desequilibrios, refugiados" y la aparición de "grupos terroristas con alcance transnacional", sostiene Amirah Fernández. El analista advierte de que ahora se está repitiendo, con matices, una lógica similar: una "guerra de agresión elegida", sin aval del Consejo de Seguridad de la ONU.

"Irak en 2003 era un régimen debilitado, podrido, que dependía de una persona", recuerda Amirah Fernández. Este no es el caso de Irán. El líder supremo, Alí Jameneí, es un anciano de 86 años. Pero debajo de él hay todo un entramado de poder.

El presidente del Gobierno español ha rechazado el ataque por lo que supone de escalada bélica regional. "Rechazamos la acción militar unilateral de EEUU e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil", ha asegurado Pedro Sánchez en X.

La duda ahora es si lo que ha comenzado hoy es una guerra total o una escalada limitada, para presionar a Teherán en medio de las negociaciones que esta misma semana estaban en marcha con Estados Unidos en Omán. En ellas, Washington pedía a los ayatolás que cancelaran su programa nuclear, incluso el civil, y que suprimieran parte de su poderío misilístico.

"No va a ser una campaña limitada. Van a por todas", pronostica el citado analista. Teherán percibe el ataque como "amenaza existencial", y va a responder con todo. Por eso están atacando ya Emiratos Árabes Unidos, Catar, Irak...

Irán es una potencia regional

Donald Trump habla de golpear el liderazgo y las capacidades militares iraníes. Pero Irán es una potencia regional, un país grande y fuerte.

El país persa tiene casi 90 millones de habitantes y dispone, por tanto, de millones de posibles reclutas en caso de que hubiera una guerra total terrestre, algo que de momento no está sobre la mesa.

Su ejército supera los 600.000 soldados, lo que le sitúa como el octavo mayor del mundo. Está compuesto por unos 190.000 hombres de la Guardia Revolucionaria y aproximadamente 420.000 en el ejército regular (Artesh), según un informe de la inteligencia estadounidense. Hay, además, centenares de miles de voluntarios de la milicia Basij.

Estas fuerzas reprimieron con dureza las protestas contra el régimen de principios de este año, en las que murieron miles de personas.

Archivo - Imagen de archivo de la Guardia Revolucionaria iraní / CONTACTO - Archivo

Irán dispone además de una red de milicias en la región que, aunque degradada, podría activar. La suma de un eventual castigo de los hutíes al Estrecho de Bab el-Mandeb e iraní en el de Ormuz podría causar un daño importante al comercio internacional.

La capacidad defensiva de Irán se basa en lo que se conoce como "defensa por castigo". Gracias a estos misiles y a sus drones suicidas, consigue elevar en sus enemigos el coste de la guerra. Además, con su Armada puede intentar amenazar el comercio de petróleo y mercancías en el Estrecho de Ormuz. El ejército de los ayatolás se ha estado preparando para 'sembrar' en ese estrecho más de 5.000 minas navales. También ha habido informaciones sobre la adquisición de misiles antibuque supersónicos chinos (CM-302).