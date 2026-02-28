Guerra en Oriente Próximo
Irán lanza un misil a la base naval estadounidense en Baréin, según prensa iraní
Irán amenaza con "una respuesta aplastante" y lanza una "primera oleada" de misiles y drones contra Israel
Redacción
Irán ha anunciado el lanzamiento de una "primera oleada" de drones y misiles en respuesta al ataque conjunto a gran escala que han lanzado Estados Unidos e Israel contra Teherán y varias otras ciudades iraníes, ha informado la Guardia Revolucionaria. Una respuesta que será "aplastante", según ha asegurado un funcionario iraní a Reuters. Asimismo, la prensa del país persa ha informado de que el régimen ha atacado una base naval estadounidense en Baréin con un misil.
"En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, la primera ola de ataques con misiles y drones (...) contra los territorios ocupados (en referencia a Israel) ha comenzado", ha asegurado la Guardia Revolucionaria en un comunicado.
Por su parte, un alto funcionario iraní ha asegurado que "todos los activos e intereses de EEUU e Israel se han convertido en un objetivo legítimo" para el régimen. "No hay líneas rojas después de esta agresión y todo es posible, incluidos escenarios que previamente no habíamos considerado", ha añadido.
Según este funcionario, EEUU e Israel han iniciado una guerra "que tendrá amplias y duraderas repercusiones". "No estamos sorprendidos por la agresión conjunta de EEUU e Israel y tenemos una compleja respuesta ilimitada", ha subrayado antes de señalar que cualquier llamamiento a Irán para rendirse son "inaceptables y meras ilusiones".
Según el Ejército israelí, se habrían identificado ya misiles lanzados desde Irán dirigidos hacia Israel, lo que ha provocado que sonaran sirenas en varias zonas del país.
"Se solicita a la ciudadanía que siga las instrucciones del Comando del Frente Interno", ha señalado el Ejército en un comunicado. "En este momento, la Fuerza Aérea israelí está operando para interceptar y atacar amenazas cuando sea necesario para eliminar la amenaza".
El presidente iraní, "sano y salvo"
El presidente iraní, Massoud Pezeshkian, se encuentra "sano y salvo", informó el sábado la agencia oficial de noticias IRNA, tras los ataques aéreos israelíes-estadounidenses contra Teherán y varias otras ciudades iraníes. "Pezeshkian se encuentra en perfecto estado de salud", informaron varias agencias iraníes como Mehr y Tasnim.
Israel y Estados Unidos lanzaron este sábado ataques contra la República Islámica que produce en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, cuya última ronda se produjo el jueves y había otra prevista para la semana próxima a nivel técnico.
