Ataques de EEUU a Irán
Trump asegura que "podría alargarlo y tomar el control total o acabarlo en dos o tres días"
Redacción
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado en una entrevista con Axios que dispone de varias “vías de salida” para poner fin a la ofensiva militar contra Irán, bautizada como operación "Furia Épica", que ha dejado más de 200 muertos, según ha informado la Media Luna Roja.
"Puedo prolongar la operación y tomar el control de todo, o terminarla en dos o tres días y decirles a los iraníes: “Nos veremos de nuevo dentro de unos años si empiezan a reconstruir [sus programas nuclear y de misiles]”", ha asegurado Trump en una conversación telefónica desde Mar-a-Lago. “En cualquier caso, les llevará varios años recuperarse de este ataque”, vaticinó el mandatario.
Trump justificó el lanzamiento de los ataques contra Irán por dos motivos principales. En primer lugar, por el fracaso de las negociaciones de esta semana. “Los iraníes se acercaban y luego se echaban atrás, se acercaban y luego se echaban atrás. Entendí por eso que en realidad no quieren un acuerdo”, aseguró el republicano según recoge Axios.
El otro motivo es el historial de acciones atribuidas a Teherán en los últimos 25 años. “Vi que cada mes hacían algo malo, volaban algo o mataban a alguien”, aseguró.
- El embalse más seco de Andalucía: pierde agua pese a las lluvias y recibe este viernes su primer trasvase en cinco años
- Al menos dos días de lluvias en Andalucía por el frente atlántico con tormentas que entrará en España
- Las dos nuevas aperturas de 2026 consolidan a Sevilla como la reina del sur de los centros comerciales
- La ampliación del parque comercial Sevilla Norte será la única inauguración en Sevilla capital en tres años: abrirá sus puertas en primavera
- Los embalses de una cuenca andaluza, protagonistas del mayor aumento de agua del país
- María Jesús Montero irá al acto del Parlamento por el 28F pero se desmarca de la gala del Maestranza: el PSOE hará su fiesta paralela en Moguer
- Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta, el PSOE se hunde y Vox pelea por la segunda posición
- María Jesús Montero se equivoca en el Congreso: vota por error en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz