Conflicto en Oriente Próximo, en directo
Ataque de EEUU e Israel contra Irán
El impacto de un misil iraní deja al menos seis muertos y 20 heridos en el centro de Israel
Dos de los heridos se encuentran en estado grave, de acuerdo con el servicio de Emergencias israelí
EP
MADRID
Al menos seis personas han muerto y una veintena han resultado heridas por el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh, en el centro del país, según ha confirmado el servicio nacional de ambulancias, el Magen David Adom.
De entre los heridos hay al menos dos en estado grave, de acuerdo con el servicio de Emergencias israelí en comentarios adicionales de un portavoz al canal 12 de la televisión del país.
El misil, indican los sanitarios, ha impactado de lleno en un edificio residencial que ha terminado completamente derrumbado. Decenas de ambulancias se encuentran ya en el lugar, acompañando a equipos de rescate que buscan a más gente bajo los escombros.
- La ampliación del parque comercial Sevilla Norte será la única inauguración en Sevilla capital en tres años: abrirá sus puertas en primavera
- María Jesús Montero irá al acto del Parlamento por el 28F pero se desmarca de la gala del Maestranza: el PSOE hará su fiesta paralela en Moguer
- Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta, el PSOE se hunde y Vox pelea por la segunda posición
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 28 de febrero de 2026
- Torres de cinco plantas con 300 VPO y 500 habitantes: las tres nuevas parcelas que gana Palmas Altas para construir más pisos
- 28F Día de Andalucía, en directo: Ceremonia de entrega de las Medallas y los Hijos Predilectos de Andalucía, en el Maestranza
- La mayoría de los andaluces aprueba la gestión de la Junta de Andalucía y suspende a Pedro Sánchez
- Por qué suena el Himno de Andalucía en la entrada y salida de la Virgen de los Dolores del Cerro