Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Embalse secoHimno Manuel CarrascoEncuesta elecciones andaluzasVPO Palmas AltasGala Día AndalucíaParque comercial Sevilla NorteNuevos centros comercialesDolores Cerro del ÁguilaRatio aulas Andalucía
instagramlinkedin

ATAQUE A IRÁN

El papa urge a "detener la espiral de violencia" en Oriente Medio antes de que sea irreparable

El Sumo Pontífice llama a los países implicados a adoptar "responsabilidad moral"

El papa urge a &quot;detener la espiral de violencia&quot; en O. Medio antes de que sea irreparable

El papa urge a "detener la espiral de violencia" en O. Medio antes de que sea irreparable

EFE

Roma

El papa León XIV urgió este domingo a "detener la espiral de violencia" en Oriente Medio e Irán "antes de que se convierta en una vorágine irreparable", y apeló a la "responsabilidad moral" de las potencias implicadas en la crisis.

"Sigo con profunda preocupación todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio y en Irán en estas horas dramáticas. La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte", dijo el papa estadounidense desde la ventana del Palacio Apostólico tras el Ángelus.

La estabilidad, subrayó, "solo" puede construirse "a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable".

Por eso, llamó a los países implicados en esta crisis, sin citarles expresamente, a adoptar la "responsabilidad moral" de acabar con una escalada bélica.

"Ante la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, dirijo a las partes implicadas un encendido llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de la violencia antes de que se convierta en una vorágine irreparable", dijo, suscitando el aplauso de los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro.

Y agregó: "Que la diplomacia encuentre su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia", para acto seguido pedir oraciones por la paz.

Pide un "diálogo urgente" entre Pakistán y Afganistán tras sus combates

El papa también ha animado a emprender un "diálogo urgente" entre Pakistán y Afganistán para evitar una escalada bélica mayor entre ambos países.

Noticias relacionadas y más

"En estos días llegan noticias preocupantes de choques entre Pakistán y Afganistán. Elevo mi súplica para un regreso urgente al diálogo", dijo el pontífice estadounidense ante cientos de fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ampliación del parque comercial Sevilla Norte será la única inauguración en Sevilla capital en tres años: abrirá sus puertas en primavera
  2. María Jesús Montero irá al acto del Parlamento por el 28F pero se desmarca de la gala del Maestranza: el PSOE hará su fiesta paralela en Moguer
  3. Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta, el PSOE se hunde y Vox pelea por la segunda posición
  4. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 28 de febrero de 2026
  5. Torres de cinco plantas con 300 VPO y 500 habitantes: las tres nuevas parcelas que gana Palmas Altas para construir más pisos
  6. 28F Día de Andalucía, en directo: Ceremonia de entrega de las Medallas y los Hijos Predilectos de Andalucía, en el Maestranza
  7. La mayoría de los andaluces aprueba la gestión de la Junta de Andalucía y suspende a Pedro Sánchez
  8. Por qué suena el Himno de Andalucía en la entrada y salida de la Virgen de los Dolores del Cerro

El Cupón de la ONCE deja el 'Sueldazo' en Andalucía por el 28-F

El Cupón de la ONCE deja el 'Sueldazo' en Andalucía por el 28-F

Vox celebra la "caída del tirano" en Irán y sitúa a Sánchez en el "lado equivocado" por pedir diálogo

Vox celebra la "caída del tirano" en Irán y sitúa a Sánchez en el "lado equivocado" por pedir diálogo

Un detenido en la previa del Betis-Sevilla tras abortarse dos enfrentamientos de ultras

Un detenido en la previa del Betis-Sevilla tras abortarse dos enfrentamientos de ultras

Vídeo | Un detenido y armas intervenidas tras frustrarse dos reyertas entre ultras previas al Betis-Sevilla

La llorera de Juanma Moreno pone el broche a una legislatura que está ya agotada

La llorera de Juanma Moreno pone el broche a una legislatura que está ya agotada

En libertad el detenido tras la muerte de su pareja en El Puerto al revelarse que la causa fue una sobredosis

En libertad el detenido tras la muerte de su pareja en El Puerto al revelarse que la causa fue una sobredosis
Tracking Pixel Contents