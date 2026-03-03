Israel bombardea el edificio de la asamblea de clérigos que debe escoger al nuevo líder supremo

Israel ha asegurado este martes haber bombardeado un edificio de la Asamblea de Expertos de Irán en la ciudad de Qom mientras dentro tenía lugar una reunión para elegir al nuevo líder supremo del país. Teherán anunció que la votación —realizada por un comité formado por 88 clérigos— tendría lugar dos o tres días después del asesinato este sábado del hasta ahora líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

"Hemos atacado mientras estaban contando los votos para elegir un nuevo líder", ha afirmado una fuente anónima israelí. El Gobierno iraní ha confirmado la destrucción del edificio en Qom, una ciudad sagrada, pero no ha hablado de muertes en el ataque.

Desde el inicio de los bombardeos de EEUU e Israel, el pasado sábado, al menos 787 personas han muerto en el país persa, según la Media Luna Roja iraní. Washington y Tel Aviv han estado ensañándose contra posiciones de la Guardia Revolucionaria, cuarteles de policía y las defensas antiaéreas.

Washington incluso ha bombardeado el muro fronterizo que separa Irán de Irak para permitir, supuestamente, la entrada de guerrilleros kurdoiraníes. Este martes un ataque también ha alcanzado el aeropuerto de la capital iraní.

Como respuesta a todos estos ataques, Irán ha multiplicado sus lanzamientos de misiles y drones contra casi todos sus países vecinos, en un claro intento de incendiar la región para forzar a los países del Golfo a que reclamen a Washington que pare su ofensiva contra el país persa.

Incendio regional

Este martes por la madrugada, dos drones supuestamente iraníes han impactado contra la embajada estadounidense en Riad, la capital de Arabia Saudí, según ha confirmado el Gobierno del país árabe. El ataque no ha provocado víctimas mortales.

A causa de estos ataques, EEUU ha ordenado la retirada de todo su personal —menos las personas indispensables para casos de emergencia— de sus embajadas en Qatar, Kuwait, Jordania, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Baréin y ha anunciado el cierre total de sus legaciones en Beirut, Riad y Kuwait ante el temor a más bombardeos en los próximos días. Washington ha pedido a todos sus ciudadanos en la región, Israel incluido, que intenten abandonar estos países lo antes posible.

En los últimos días, Irán no solo ha atacado posiciones estadounidenses en el Golfo, también lo ha hecho contra posiciones civiles como hoteles, edificios residenciales y el aeropuerto de Doha, capital qatarí. Hasta el inicio de este conflicto, Qatar era el país de la región con mejores lazos y relaciones con Irán. Ahora Doha asegura que responderá militarmente a las acciones de Irán no solo contra ella, sino contra los demás países vecinos.

El único país aliado de EEUU en Oriente Próximo que no ha recibido, por el momento, ningún ataque de Irán ha sido Turquía. Ankara, miembro de la OTAN desde la década de los 50, tiene el Ejército más grande de la región, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se ha mostrado en los últimos días como el último puente en pie que queda entre Teherán y Washington.

Zonas seguras

La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí, tras el ataque de este martes, ha pedido a sus ciudadanos dentro del país que se desplacen a las ciudades saudíes situadas al oeste, como Yeda o Dhahran para, desde ahí, abandonar la región según sus propias capacidades.

"La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudí continúa siguiendo la situación regional. Pedimos a nuestros ciudadanos que mantengan un plan personal de seguridad, eviten manifestaciones y grandes concentraciones y sigan las instrucciones de las autoridades locales", reza un comunicado de la embajada estadounidense en Riad.

Los bombardeos y ataques con drones son constantes: durante la madrugada de este martes, Irán ha atacado una base de Washington en el Kurdistán iraquí, así como también un puerto comercial en Omán. Este último país, que medió durante las últimas semanas entre Washington y Teherán en las negociaciones nucleares fallidas, se ha quejado abiertamente de haber recibido varios ataques desde el sábado, cuando Israel y EEUU empezaron con su ataque sorpresa y mataron a Jameneí.

"Les hemos dicho a nuestras fuerzas armadas que vigilen a quién atacan. Pero nuestras unidades militares ahora son independientes y están de alguna forma aisladas. Atacan basándose en instrucciones generales dadas con antelación", declaró este domingo el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchí.