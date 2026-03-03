Defensa envía un avión militar a Omán para evacuar a españoles atrapados por la guerra de Irán

Desde la base aérea madrileña de Torrejón ha salido este miércoles un avión Airbus A330 del Ejército del Aire y del Espacio con destino a Omán, en el Golfo Pérsico, han confirmado a este diario fuentes de Defensa. El despegue se ha llevado a cabo pasadas las once de la mañana. La tripulación vuela con una misión de evacuación de ciudadanos españoles en el área afectada por los ataques a Irán y la respuesta iraní con el lanzamiento de misiles y drones contra los países vecinos del Golfo.

Dadas las numerosas peticiones de evacuación de la zona afectada por la guerra, el Ejército del Aire ha optado finalmente por un Airbus A330 del Ala`45 del Ejército del Aire, la dedicada a transporte de autoridades y material logístico. Es uno de los aviones más grandes de la flota, con capacidad para cerca de 330 personas.

En la tarde del martes se hacían las labores de preparación del vuelo, si bien sin una clara de partida por la inestable situación del tráfico aéreo en la zona.

Un avión Airbús A330 es fletado por el Ejército del Aire este miércoles en Torrejón / EA

De momento no se está pensando en el Ejército del Aire en habilitar uno de los aviones más grandes de la flota española, el A400M, para otras evacuaciones. La aeronave sí ha sido utilizado en rescates anteriores, como algunos de las realizadas en Afganistán. Pero esta decisión sobre más vuelos podría cambiar también en las próximas horas.

El vuelo de este miércoles es hasta Omán por ser el único punto del que por el momento se considera que se se puede extraer civiles en la zona afectada.

"Tenemos en breve el movimiento de un avión del ejército español para seguir en otro país otra fase de la evacuación.". ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. "También está en marcha una de las operaciones más difíciles y más delicadas de todas las evacuaciones que vamos a hacer y que, por lo que me han dicho en estos momentos, sigue transcurriendo bien y, si todo concurre felizmente, en unas horas podremos dar buenas noticias".

Todas las opciones sobre la mesa

El Ejecutivo anunció este martes que había puesto en marcha el plan de evacuación de los compatriotas en países del Golfo que han sido objeto de ataques por parte de Irán como represalia a la acción militar de Estados Unidos.

De momento, un grupo de algo más de 175 españoles que estaban en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) han venido hoy a Madrid en un vuelo comercial. Pero el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha dejado claro este martes en rueda de prensa que todas las opciones están sobre la mesa.

"Por motivos evidentes de seguridad, no voy a entrar en ningún detalle hasta que no vayan concluyendo con éxito. Pero estamos empleando ya todos los medios, tanto terrestres como aéreos, que cada circunstancia de cada país nos permite, para repatriar lo antes posible el mayor número de españoles que lo desee". ha afirmado el jefe de la diplomacia. "En la vía aérea, barajamos tanto medios propios, medios del Ministerio de Defensa, como los vuelos comerciales, como el que en estos momentos está volando hacia España”, ha asegurado.

Hay cerca de 30.000 compatriotas en los lugares que han sido objetivo de ataques iraníes. El grueso de esa comunidad española en los países del Golfo está concentrado en Emiratos Árabes Unidos, con unos 13.000.

El ministro no ha querido estimar cuántos de esos españoles desean salir de la zona. “El número total es difícil de saber, porque solamente allí donde se están abriendo ventanas de oportunidad y los espacios aéreos, que han estado hasta ahora mayoritariamente cerrados, nos podemos plantear una evacuación", ha resaltado.

Exteriores tiene abierto el gabinete de crisis y activada la sala de crisis del Ministerio "ininterrumpidamente, las 24 horas al día", hasta "que el último español que quiera regresar pueda hacerlo", ha concluido Albares.

Noticias relacionadas

El pasado sábado, Estados Unidos e Israel atacaron la República Islámica de Irán. Asesinaron al máximo líder, el ayatolá Alí Jameneí. Como represalia, Irán lleva desde entonces lanzando misiles y drones contra los países de la zona donde hay bases militares estadounidenses: Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Omán, Kuwait, Arabia Saudí, Israel y Jordania. También ha alcanzado una base británica en Chipre, territorio europeo.

