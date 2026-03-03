Israel despliega tropas más allá de la frontera con el Líbano y sigue bombardeando Beirut y el sur

El fantasma de la pasada guerra en el Líbano ya se ha materializado. Las tropas israelíes vuelven a adentrarse en territorio libanés "como parte de una estrategia de defensa avanzada mejorada", según ha informado el propio Ejército. Asimismo, han anunciado que las autoridades militares han optado por desplegar soldados más profundamente en el sur del Líbano, más allá de los cinco puestos que actualmente ocupa Israel en la frontera, violando la tregua del 2024. "El Ejército israelí trabaja para crear una capa adicional de seguridad para los residentes del norte de Israel", ha añadido en un comunicado compartido por Telegram, sumado a los "ataques selectivos contra la infraestructura de Hizbulá para eliminar amenazas e impedir intentos de infiltración en territorio israelí". En paralelo, el Ejército libanés se ha retirado de sus posiciones en el sur del país ante la amenaza israelí.

"Sólo estamos en la zona fronteriza de manera defensiva para evitar ataques contra civiles y puntos muy importantes desde el punto de vista estratégico", ha declarado el teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz internacional del Ejército, en rueda de prensa. "Esta no es una operación terrestre; es una medida táctica, diseñada para garantizar la seguridad de nuestro pueblo", ha añadido. "Para evitar la posibilidad de fuego directo contra las comunidades israelíes, el primer ministro, Binyamín Netanyahu, y yo hemos autorizado a las fuerzas israelíes a avanzar y mantener territorio dominante adicional en el Líbano y defender las comunidades fronterizas desde allí", ha declarado Katz en un comunicado, asegurando que el grupo chií está pagando y pagará un alto precio por el fuego dirigido contra Israel.

Nuevos ataques de Hizbulá

A lo largo de la jornada, varios tanques y excavadoras israelíes se han adentrado en territorio libanés. Hizbulá ha anunciado a través de comunicados sus ataques con misiles guiados contra los blindados israelíes. El partido afirma haber obligado a las fuerzas israelíes a evacuar a los heridos bajo una densa cortina de humo. El Ejército israelí ha anunciado la creación de una "zona de amortiguación" en el Líbano, poco después de que Katz autorizara el despliegue de tropas en nuevas posiciones en el sur del país. Tel Aviv lleva violando la tregua desde su entrada en vigor en noviembre de 2024, ya que se ha negado a abandonar las cinco colinas estratégicas que ocupa, rodeadas de devastación, en las que está construyendo infraestructura para sus soldados.

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL, por sus siglas en inglés) también ha confirmado los movimientos israelíes. "Esta mañana, las fuerzas de paz observaron a los soldados israelíes cruzando hacia zonas libanesas cerca de Markaba, Al Adeisse, Kfar Kela y Ramyah antes de regresar al sur de la Línea Azul", han dicho en un comunicado este martes. En paralelo a estas acciones de las tropas israelíes, el Ejército libanés ha abandonado las posiciones a lo largo de la frontera antes del avance previsto de las fuerzas vecinas.

Tras casi 24 horas desde el ataque inicial a Israel "en venganza" por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, Hizbulá ha vuelto a lanzar proyectiles hacia territorio israelí. A las 6.30 de la mañana (5 hora peninsular española), la milicia chií ha enviado una salva de drones contra la base de vigilancia aérea y gestión de operaciones de Meron, en el norte de Israel. En un comunicado del grupo libanés, el ataque es descrito como una respuesta a la criminal agresión israelí que tuvo como objetivo decenas de pueblos y aldeas libanesas, incluidos los suburbios del sur de Beirut. Según Hizbulá, su agresión causó daños en uno de los radares de la base y en un edificio.

Reuniones diplomáticas

A su vez, el partido también ha reivindicado una salva de cohetes que tuvo como objetivo la base de Nafah en el Golán sirio ocupado. Los ataques del grupo chií han continuado durante todo el día. Los bombardeos israelíes han vuelto a dominar los cielos libaneses a lo largo de la noche y del día. El sur del Líbano ha sido constantemente golpeado, al igual que la capital beirutí. La armada israelí ha anunciado haber llevado a cabo un ataque selectivo en la región de Beirut este lunes que ha matado a Reza Khuza'i, responsable de reforzar las armas de Hizbulá y jefe del Estado Mayor del cuerpo libanés de la Fuerza Al Quds iraní, quien trabajó para transferir armas de Irán a Hizbulá y supervisó los programas de producción de armas del grupo en el Líbano.

Mientras, los esfuerzos diplomáticos para evitar la instalación definitiva de la guerra en el Líbano continúan. El presidente del país, Joseph Aoun, ha recibido este martes a los embajadores de los países miembros del Quinteto (Estados Unidos, Francia, Arabia Saudí, Egipto y Qatar) para mantener conversaciones destinadas a lograr un alto el fuego. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha visitado la sede de la Unidad de Gestión de Desastres en la gobernación del sur del Líbano. De momento, las autoridades sanitarias libanesas afirman que 40 personas han muerto y más de 246 han resultado heridas en ataques extendidos por todo el país. Además, casi 60.000 personas han sido desplazadas internamente. Muchas de ellas están en los 321 refugios reconocidos por las autoridades, aunque muchas otras llevan tres noches durmiendo a la intemperie.