Francia, Reino Unido y Grecia envían cazas, helicópteros y barcos de guerra a Chipre tras el ataque de Irán a una base británica

Francia enviará a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata, después de que una base aérea británica en la isla fuera atacada el lunes con drones, informó este martes el Gobierno chipriota, mientras que el Ejecutivo francés prefiere guardar silencio sobre esta información.

El portavoz del Gobierno de Atenas, Konstantinos Letymbiotis, fue quien confirmó en una rueda de prensa este martes la contribución militar francesa, que se suma al despliegue por parte de Grecia de cazas y una fragata para defender la isla mediterránea, socio de la Unión Europea (UE).

El anuncio del despliegue francés se produce pocas horas después de que el presidente Emmanuel Macron informase desde la base naval de Île Longue sobre un nuevo plan de diasuasión nuclear avanzada, en uno de los discursos en esta materia más importantes de los últimos 30 años.

Este lunes, Grecia informó del envío a la isla de cuatro cazas F-16 y dos fragatas, que ya navegan hacia la isla, una de ellas equipada con el sistema de interferencia antidrones Centauro, capaz de identificar y neutralizar objetivos a baja altura. Además del porta-aviones Charles de Gaulle, la mayor embarcación de la armada francesa y el único de Europa occidental con propulsión nuclear, que estará desplegado en el Mediterraneo oriental.

Letymbiotis añadió que el Gobierno de Chipre también trasladó una solicitud de apoyo similar al canciller alemán, Friedrich Merz, en una conversación telefónica mantenida el lunes. El portavoz indicó que la respuesta alemana fue positiva, aunque el proceso para formalizar la ayuda todavía no ha concluido.

Reacción del Reino Unido

El Reino Unido también ha confirmado el envío a Chipre del HMS Dragon, un destructor de más de 150 metros de eslora equipado con un radar de largo alcance y con sistemas de defensa antiaérea capaces de abatir los misiles balísticos y los drones de Irán. "Acabo de hablar con el presidente de Chipre para informarle de que vamos a enviar helicópteros con capacidad para combatir drones y que el HMS Dragon será desplegado en la región", ha asegurado el primer ministro, Keir Starmer, en un mensaje publicado en sus redes sociales. "El Reino Unido está plenamente comprometido con la seguridad de Chipre y del personal militar británico destinado allí", ha añadido. Se desonoce cuánto tiempo tardará en llegar la embarcación a su destino, aunque se da por hecho que serán varios días.

Starmer está tratando de garantizar la seguridad de las bases militares británicas y de su personal desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la ofensiva contra Irán el pasado sábado. El primer ministro defendió este lunes el acuerdo alcanzado con Washington para que las fuerzas estadounidenses utilicen instalaciones militares del Reino Unido con "propósitos defensivos", lo cual incluye la destrucción del arsenal militar y de las lanzaderas de misiles en territorio iraní. Las bases en Chipre no forman parte de este acuerdo, pero aún así han sido objetivo de los ataques de Teherán en los últimos días, algo que ha obligado a desalojar al personal no esencial y a trasladarlo a alojamientos temporales en otras zonas de la isla.

Ataques de Irán

Los ataques iraníes han tenido como principal objetivo las instalaciones de las Fuerzas Aéreas británicas en Akrotiri. Aunque no han producido víctimas, los incidentes han generado más tensión en la zona y el Gobierno de Chipre ha dado un paso al frente atribuyendo la responsabilidad a la milicia chií libanesa Hizbulá, aliada de Irán.

Estas bases británicas en Chipre, establecidas tras la independencia de la isla en 1960, son un punto clave para operaciones en Oriente Próximo y el Mediterráneo oriental, lo que ha aumentado su relevancia estratégica en el actual conflicto desatado por EEUU e Israel con Irán.

Desde el lunes se han ido registrando incidencias causadas por drones de diseño iraní; primero, un aparato Shahed iraní se estrelló en la pista de la base de Akrotiri y causó daños limitados, y más tarde se interceptaron otras dos naves no tripuladas. Al parecer, las defensas antiaéreas no detectaron los aparatos porque volaban a muy baja altura.

