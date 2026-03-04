Bruselas defiende a España ante Trump: "Cualquier amenaza a un estado miembro es una amenaza a la UE"

La Comisión Europea (CE) ha expresado este miércoles su solidaridad "plena" con todos los Estados miembros, y ha asegurado que está dispuesta a actuar para salvaguardar los intereses de la Unión Europea (UE) tras las amenazas comerciales de Estados Unidos a España por su posición en la guerra contra Irán.

"La Comisión velará por que se protejan plenamente los intereses de la Unión Europea. Nos solidarizamos plenamente con todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos dispuestos a actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE", ha indicado el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, en declaraciones recogidas por 'EFE'.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha declarado en su cuenta de 'X' que este miércoles ha hablado con Pedro Sánchez para expresarle "la plena solidaridad de la UE con España". "La UE velará siempre por que los intereses de sus Estados miembros estén plenamente protegidos. Reafirmamos nuestro firme compromiso con los principios del Derecho internacional y el orden basado en normas en todo el mundo", ha afirmado el exprimer ministro portugués.

El acuerdo comercial, en duda

El ejecutivo comunitario ha recordado, asimismo, que el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos está "profundamente integrado y es mutuamente beneficioso", agregando que "salvaguardar esta relación, especialmente en un momento de perturbaciones a escala mundial, es más importante que nunca y redunda claramente en interés de ambas partes".

Gill ha enfatizado que la UE y los Estados Unidos concluyeron el año pasado un "importante acuerdo comercial" que limitó los aranceles generales estadounidenses a la UE en un tope del 15%, y ha asegurado que la Comisión espera ahora que Washington "respete plenamente los compromisos contraídos en nuestra Declaración conjunta", con la que se selló el pacto en agosto. "Seguiremos abogando por unas relaciones comerciales transatlánticas estables, predecibles y mutuamente beneficiosas en interés de todos", ha concluido.

Los comisarios cierran filas con España

Esta misma mañana, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha afirmado que a EEUU "tampoco le interesa romper relaciones comerciales con la Unión Europea", resaltando la importancia de "mantenerse firmes". Asimismo, la exministra ha recordado que la política comercial de los Estados miembros la dirige Bruselas.

"El comercio exterior de la Unión Europea se negocia en bloque y la última negociación comercial tuvo lugar el verano pasado. Nos gustará más o menos, pero no se puede salir de esa foto en este momento. No es posible entablar represalias comerciales o relaciones comerciales cada uno de los Estados miembros con terceros países, tampoco con Estados Unidos ni a la inversa", ha declarado.

Por su parte, el comisario de Industria de la UE, Stéphane Sejourné, ha cerrado filas también con España. “Cualquier amenaza dirigida a un Estado miembro de la Unión Europea es una amenaza a la Unión Europea”, ha declarado en un briefing con periodistas.

Una amenaza sin base jurídica clara

Trump amenazó el pasado martes con "cortar todo trato comercial con España". El inquilino de la Casa Blanca calificó a nuestro país como un aliado "terrible", tras la negativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la petición de EEUU de usar las bases de Morón y Rota para posicionar sus aviones de cara al conflicto con Irán.

Lo cierto es que la amenaza de Trump no cuenta con una base legal clara, pues la política comercial es competencia exclusiva de Bruselas. En caso de que Trump quisiera imponer un embargo exclusivamente a España, como hace con países como Corea del Norte, Cuba o Venezuela, tendría que ampararse en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

En virtud de esta misma disposición, promulgada en 1977, Trump impuso en abril de 2025 sus famosos aranceles recíprocos, que finalmente fueron tumbados por Tribunal Supremo del país. La corte suprema consideró que Trump no contaba con la potestad suficiente para imponer dichas tarifas, y las dejó sin efecto.