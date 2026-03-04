China defiende a España tras las amenazas de Trump: "El comercio no debe ser utilizado como arma"

Las autoridades de China han rechazado este miércoles la conducta del presidente de EEUU, Donald Trump respecto a España, afirmando que no es lícito que el comercio sea empleado como arma o herramienta de presión política.

Así lo ha afirmado una portavoz del gobierno de Pekín, después de que el inquilino de la Casa Blanca amenazase el pasado martes con “cortar cualquier relación comercial” con nuestro país por la negativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que EEUU use las bases de Morón y Rota para colocar sus aviones de cara a perpetuar el conflicto en Irán.

"Las acciones de EEUU violan las leyes internacionales"

"El comercio no debe ser utilizado como arma ni como instrumento", han sido las palabras de la portavoz jefa del ministerio chino de Exteriores, Mao Ning. Adicionalmente, la representante del gobierno de Xi Jinping ha afirmado que “las acciones militares de EEUU e Israel violan las leyes internacionales”.

El portavoz de la XIV Asamblea Popular Nacional, Lou Qinjian, ha reiterado el rechazo de Pekín al conflicto abierto entre Israel, Irán y EEUU. “Ningún país tiene el derecho a dominar los asuntos internacionales, dictar el destino de otros países o monopolizar las ventajas del desarrollo, y mucho menos imponer lo que quiera al mundo”, ha subrayado.

Un aliado comercial clave para España

Lo cierto es que China se ha posicionado como un proveedor comercial clave para España. Según los datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), China exportó a nuestro país bienes por valor de 50.249 millones de euros en 2025. En comparación con EEUU, de donde España importó 30.174 millones de euros, la diferencia es de un 40%.

Respecto a 2024, las cifras no han hecho más que aumentar. En dicho año España importó de China bienes valorados en 45.173 millones de euros, por lo que el incremento interanual entre el año pasado y el anterior queda en el 10%.

China será quien más sufra el cierre de Ormuz

Además, la delicada situación que vive el Estrecho de Ormuz, actualmente clausurado, afecta directamente al gigante asiático. Ning ha subrayado que las aguas circundantes del estrecho “constituyen importantes canales internacionales para el comercio".

Por Ormuz transita, anualmente, el 20% de los barriles de petróleo consumidos a nivel mundial. La cantidad ascendió a 13 millones de barriles diarios en 2025, lo que corresponde al 31% de todo el transporte marítimo de petróleo, según la consultora Kpler.

China es, con diferencia, el mayor damnificado por el cierre del enclave situado entre las costas de Irán y Omán. Según los datos de la Administración de Información Energética (EIA) de EEUU, en 2025, 5,4 millones de los barriles que cada día salieron de Ormuz fueron a parar a los puertos de la potencia oriental.

En comparación con el resto de países, China es el mayor benefactor del crudo de Oriente Medio, seguido de India, con 2,1 millones de barriles diarios, Corea del Sur, con 1,7 millones, y Japón, con 1,6 millones. Además, la dependencia de Ormuz por parte de China no ha dejado de crecer: en 2020 eran 4 millones de barriles diarios, mientras que en la actualidad son más de 5.

Una tregua frágil

"Salvaguardar la seguridad y la estabilidad en esta región va en el interés común de la comunidad internacional. China insta a todas las partes a detener de inmediato las operaciones militares, evitar una mayor escalada de tensiones y un mayor impacto en la economía mundial", ha apostillado la representante gubernamental.

Pese a que China no acostumbra a inmiscuirse en los asuntos comerciales de otros países, sigue manteniendo una intensa rivalidad comercial con EEUU, y no ha dudado en reprochar las amenazas de su presidente. EEUU y China se encuentran ahora mismo en medio de una tregua frágil en sus relaciones comerciales. Las tarifas recíprocas entre ambos países aún son elevadas —alrededor de un 30% de EEUU y un 10% de China—, pero ambos rivales comerciales mantienen un enfoque moderado y permanecen receptivos ante un posible acuerdo comercial.

Suscríbete para seguir leyendo