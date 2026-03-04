Israel redobla sus bombardeos contra Teherán e Irán pospone sin fecha el funeral de Estado por Jameneí

Israel ha redoblado este miércoles sus bombardeos sobre Teherán, la capital iraní, mientras la República Islámica ha anunciado la postergación sin fecha del funeral de Estado de tres días cuyo inicio estaba previsto esta medianoche en honor del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, asesinado el sábado por la mañana en el inicio de los ataques de EEUU e Israel contra el país persa.

Teherán, que no ha escogido aún un sucesor a Jameneí, tenía previsto el inicio de un velatorio en la mezquita del imam Jomeini en el centro de la ciudad, pero ha sido cancelado alegando "problemas de aforo". "La principal razón del aplazamiento de la ceremonia son las muchas peticiones de personas de diferentes provincias que quieren acudir al funeral", ha explicado el Consejo de Coordinación de Propaganda Islámica de la provincia de Teherán. El entierro de Jameneí —el segundo ayatolá de la República Islámica, fundada en 1979—, en principio tendrá lugar el viernes, entre, eso sí, los ataques constantes de Israel sobre Teherán.

Lucía Feijoo Viera

Washington se ha centrado en atacar posiciones militares de Irán en el sur del país persa, mientras que Tel Aviv se ha focalizado en la capital. Según filtraciones a la prensa estadounidense, además, Washington estaría considerando utilizar guerrillas kurdoiraníes, situadas en el norte de Irak, para oganizar un ataque terrestre contra el régimen que se complemente con los bombardeos que EEUU e Israel realizan constantemente contra Irán desde el sábado.

Mientras tanto, la Asamblea de Expertos, integrada por 88 clérigos, se encuentra deliberando para hallar un sucesor para Jameneí. "El líder supremo será declarado en cuanto podamos. Estamos muy cerca de llegar a una conclusión, pero la guerra nos lo dificulta", ha declarado un alto clérigo iraní, Ahmad Jatamí, a la televisión pública iraní, IRIB.

Este martes por la tarde, Israel aseguró haber bombardeado un edificio en la ciudad de Qom donde, supuestamente, los clérigos iraníes estaban votando el nuevo líder. Irán lo ha negado.

Protesta en Teherán por la muerte del ayatolá Jameneí, este domingo. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

Posibles candidatos

Entre los favoritos para sustituir a Jameneí destacan sobre todo dos nombres: el primero es su hijo, Mojtaba Jameneí, a quien Israel y EEUU también intentaron asesinar el sábado. El hombre, de 56 años, sigue con vida, según Teherán.

El otro gran candidato es Alireza Arafi, antiguo hombre cercano a Jameneí padre y miembro ahora del consejo interino que gobierna Irán, junto con el presidente, Mesud Pezeshkian, y el jefe de la Justicia, Gholam-Hosein Mohseni Ejeí. Ejeí también es, de hecho, otro de los posibles candidatos.

Lejos de las decisiones políticas, Teherán ha sido duramente castigada desde el sábado, con bombardeos contra gran parte de la ciudad, también contra instalaciones civiles. Locales aseguran a las agencias internacionales —el internet en Irán está cortado y las comunicaciones son difíciles— que la ciudad está vacía y hay controles policiales en todos lados. Mucha gente, dicen los testimonios, se preparan para huir a países vecinos más seguros, como Turquía y Armenia.

Una columna de humo tras un bombardeo en Teherán / Tasnim News Agency/ZUMA Press Wi / DPA

Desde el sábado, la Media Luna Roja ha reportado más de 1.000 civiles muertos dentro de territorio iraní, que se suman a los 50 en el Líbano causados por los bombardeos israelíes, y 10 en Israel, tres en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, uno en Omán y siete en Baréin —de ellos, seis eran soldados estadounidenses—. Todos los muertos en los países del Golfo son consecuencia de bombardeos iraníes.

A estos muertos habría que sumar los tripulantes del buque de guerra iraní hundido por el ataque de un submarino de EEUU en el océano Índico. Al menos 87 marinos han muerto y 32 han sido rescatados con vida. Otros 61 se encuentran desaparecidos, según las autoridades de Sri Lanka, que han participado en las labores de rescate.

"Los ataques de Irán [contra sus vecinos en el Golfo] reflejan una actitud beligerante, y demuestran que Irán no desea genuinamente una resolución del conflicto. Por el contrario, muestran que Teherán busca dañar a sus vecinos y arrastrarlos hacia una guerra que no es suya", le ha dicho este miércoles por la tarde el ministro de Exteriores qatarí, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, a su homólogo iraní, Abbás Araghchi.

Hasta este sábado, Qatar era uno de los pocos países de la región cercano a Irán. Ahora Doha promete responder militarmente a los múltiples ataques persas contra su territorio.