Macron traslada a Sánchez su "solidaridad" tras las amenazas de Trump de "cortar todo el comercio" con España

Francia siempre ha mostrado una gran simpatía por su vecina España, y tras las amenazas de Donald Trump, al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por su rechazo a que EEUU utilice las bases de Rota y Morón para atacar Irán, no iba a ser menos.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha trasladado este miércoles a Sánchez, la "solidaridad europea de Francia" ante el anuncio estadounidense de "cortar todo el comercio" con España. "El presidente acaba de hablar con el presidente Sánchez para expresar la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coerción económica lanzadas ayer contra España", respondía el Palacio del Elíseo a EL PERIÓDICO.
"¡No a la guerra!", respondió Pedro Sánchez en un discurso. "Nos oponemos a este desastre. (...) No seremos cómplices de algo malo para el mundo y, además, contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por miedo a represalias." Al igual que España, Francia ha remarcado en sus recientes discursos que el país no asume la guerra de Irán como propia, y se niega ha participar en operaciones ofensivas, al considerar que Israel y Estados Unidos han infringido el derecho internacional.
Trump sugirió la víspera la posibilidad de cortar el comercio con España debido a la postura del Ejecutivo español frente al actual conflicto internacional en Oriente Medio y llegó incluso a sugerir la posibilidad de un embargo.
Sánchez ha comparecido este miércoles ante la prensa para reafirmar la postura de su gabinete ante la crisis. El jefe del Ejecutivo ha defendido que España se rige por los principios fundacionales de la Unión Europea, el derecho internacional y la paz, al tiempo que advirtió de que el país no será "cómplice de algo malo para el mundo", como es la actual guerra en Oriente Medio, "solo por el miedo a las represalias de alguno".
