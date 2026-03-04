Conflicto en Oriente Próximo, en directo
Guerra en Irán
¿Qué ha dicho Pedro Sánchez tras la amenaza de Trump a España? Las 10 frases de su comparecencia hoy
Sánchez exige a EEUU cesar los ataques a Irán y resume su posición en un "no a la guerra"
Redacción
Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado este miércoles de que España no será "cómplice de algo malo para el mundo" como es la guerra en Irán "solo por el miedo a las represalias".
En una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa ante la situación provocada por el ataque de EEUU e Israel a Irán y las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump; Sánchez ha asegurado que la posición española se resume "en cuatro palabras" con un 'No a la guerra', el lema que se popularizó con la guerra de Irak de 2003.
Estas han sido 10 de sus frases más destacadas:
