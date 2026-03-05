Tensión bilateral
Trump redobla su ataque a España y tilda al país de "perdedor"
El presidente de EEUU afea de nuevo a Pedro Sánchez su rechazo a que aviones estadounidenses puedan utilizar las bases de Rota y Morón para su ofensiva contra Irán
Donald Trump ha redoblado sus ataques a España este jueves, dos días después de denunciar en el Despacho Oval al Gobierno de Pedro Sánchez como "terrible" después de la negativa española a permitir el uso de las bases de Rota y Morón para el ataque a Irán.
En unas declaraciones por teléfono al tabloide 'New York Post' el republicano ha usado para definir a España el término despectivo "perdedor". "No son un jugador de equipo, y nosotros no vamos a ser un jugador de equipo con España tampoco", ha dicho también.
"Son los únicos que votaron contra el pago del 5% y han sido muy hostiles con todo el mundo", ha declarado renovando sus críticas a la aportación española a la OTAN. Esa denuncia la había repetido, como de costumbre, el martes en el Despacho Oval. En esa ocasión estaba sentado a su lado el canciller alemán, Friedrich Merz, quien en un gesto ampliamente criticado no defendió a su socio europeo. El germano se ha enredado luego en torpes explicaciones tratando de justificarse.
Tensión creciente
Las declaraciones han llegado un día después de que Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, asegurara en rueda de prensa que España había aceptado "cooperar militarmente" con EEUU tras la andanada de Trump en el Despacho Oval. El Gobierno español negó que haya habido ningún cambio en su posición.
El martes Trump prometió "cortar todo el comercio" con España y amenazó con castigos que, según él, podrían llegar incluso a un embargo. La Unión Europa ha salido en defensa de España y ha mostrado su solidaridad. Entre quienes cerraron filas con España se cuenta el comisario de Industria de la UE, Stéphane Sejourné, que en un encuentro con periodistas dijo: "Cualquier amenaza dirigida a un Estado miembro es una amenaza a la Unión Europea".
Ataques a Starmer
La furia de Trump, igual que el martes en la Casa Blanca, también se ha dirigido este jueves contra el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, al que también ha llamado "perdedor" en conversaciones privadas según informó el 'Telegraph'. "No es Winston Churchill, digámoslo así", le ha dicho al Post, repitiendo una frase que ya dijo en el Despacho Oval junto a Merz.
La frustración con Starmer se ha disparado porque Londres no permitiera a EEUU usar sus bases para los ataques ofensivos sobre Irán, y en concreto por la decisión de pagar a Mauritania para que se quede con las islas Chagos, que incluyen Diego García, donde hay una base aérea que Washington considera vital.
"Su actuación fue muy decepcionante", le ha dicho al Post. "Debería estar dándonos, sin preguntas o dudas, cosas como bases que podamos usar".
