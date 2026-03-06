Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

A dos meses y dos días del "secuestro" de Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales norteamericanas, el Departamento de Estado hizo este jueves un anuncio de alto impacto político y a la vez previsible: el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. Washington dijo que "este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política" de un país que fue objeto de una intervención militar el pasado 3 de enero. Como si ese episodio que provocó al menos 100 muertos no hubiera ocurrido nunca, el Palacio de Miraflores expresó su "confianza" en que la reanudación de las relaciones, rotas en enero de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, "contribuirá a fortalecer el entendimiento y abrir oportunidades para una relación positiva y de beneficio compartido". Caracas también apeló al "paso" como imagen de que el vínculo se mueve hacia un lugar novedoso y, en alusión a la ley de Amnistía, dijo que permitirá acompañar el "diálogo fecundo que los y las venezolanas sostienen entre sí, orientado a fortalecer la convivencia, la paz y el entendimiento nacional".

El Departamento de Estado que maneja Marco Rubio no se privó de recordar que su propósito es "ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un Gobierno elegido democráticamente". Una manera oblicua de dejar en claro el carácter provisional de Delcy Rodríguez como jefa de Estado.

En siete años, las relaciones bilaterales han dado un vuelco notable. Maduro las había interrumpido después de que Trump reconoció al diputado opositor Juan Guaidó como "presidente encargado". La segunda era del magnate republicano puso fin a 13 años de Maduro por la fuerza y es Rodríguez la "presidenta encargada" que reanudó los vínculos.

Hicieron falta dos meses y tres días para llegar a este momento, pavimentado antes por visitas de alto nivel de la administración Trump y la apertura de la embajada de EEUU en Caracas a cargo de la jefa de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu. Un hombre cercano a Rodríguez, Félix Plasencia, fue designado su representante en Washington, el "paso" previo a la anunciada visita de la "presidenta encargada" a Estados Unidos. Ese viaje no tiene fecha definida, como tampoco el de Trump a Caracas, sugerido días atrás por el propio multimillonario.

Las palabras y los hechos

El Gobierno venezolano sigue reivindicando la figura de Maduro, sostiene que su ausencia en el poder es "forzada". Manifiesta además su solidaridad con Cuba y se permite mínimas disidencias retóricas. Pero, en los hechos se cumple con precisión de relojería el plan que Rubio ha fijado para el post madurismo: estabilidad interna, apertura económica y una renovación de las autoridades ejecutivas a través del voto. Las elecciones no se vislumbran en un horizonte inmediato, aunque todo ha sido tan vertiginoso que nadie descarta novedades en un corto plazo. Por lo pronto, la dirigente opositora María Corina Machado hizo saber que en las próximas semanas se propone regresar a Venezuela y recorrer todo el país para darle fuerza a su figura. Rodríguez dijo en su momento que la Premio Nobel deberá rendir cuentas sobre las acciones que crearon las condiciones para el 3 de enero. Nunca más se ha referido a ese asunto. En su lugar habló el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello. "Yo quiero estar en forma para recibirla… pero no diré cuál es la sorpresa que le tengo".

Lo cierto es que el desempeño de Rodríguez ha merecido elogios del propio Trump en más de una oportunidad. "Tenemos una persona maravillosa como su presidenta. Ella y su personal han estado haciendo un trabajo fantástico con nosotros". Lo notable de la ponderación es que excede la coyuntura venezolana para constituir un modelo de transición que el magnate quisiera aplicar en Irán en medio de los ataques conjuntos con Israel contra ese país. El magnate expresó a Axios su deseo de encontrar "a una Delcy" debajo de los escombros de Teherán.

Los negocios

El entusiasmo tiene el color del petróleo, y así lo recordó Trump este jueves después de recibir a Leo Messi y el Inter de Miami, un equipo estrechamente ligado al exilio cubano que simpatiza con los republicanos más extremos que Rubio representa de manera cabal."“Estamos sacando cientos de millones de barriles de petróleo, y va a Houston y varios otros lugares donde se está refinando. De vuelta, les estamos enviando mucho más dinero del que han ganado en muchos años y, de hecho, muy pronto será más dinero del que han ganado nunca".

Noticias relacionadas

Mucho más entusiasta ha sido el secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum, durante una reciente visita que contemplo fotografías conjuntas y alegres con su anfitriona. "Cuando Estados Unidos entra en una era dorada bajo el presidente Trump, aliados como Venezuela se convierten en un socio fuerte; nuestras economías regresan a la integración de antes, ellos pueden avanzar a nuestro ritmo y tener su propia era dorada de abundancia". Con el implícito aval de Burgum se firmó el primer contrato con una empresa multinacional, en este caso Shell, al amparo de la nueva ley de hidrocarburos que mejora las utilidades de los inversores extranjeros. El enviado presidencial consideró que la normativa aprobada por consenso en la Asamblea Nacional prepara envía una señal clara de reapertura de negocios. Informó que Washington a la vez nuevas licencias para inversiones en el sector minero venezolano. "No se puede separar la energía de la economía y no se puede separar la energía y los minerales críticos de la seguridad nacional". Venezuela tiene enormes riquezas en buena parte de su territorio y la Casa Blanca no ve con buenos ojos la presencia de empresas chinas. Pocas horas después de la visita Burgum se comunicó formalmente la reanudación de las relaciones.

Suscríbete para seguir leyendo