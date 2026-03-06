EEUU e Israel inician la "nueva fase" de la ofensiva contra Irán con ataques a "gran escala"

Estados Unidos e Israel han incrementado sus ataques contra Irán —sobre todo contra Teherán, la capital del país persa— durante este viernes, sobre todo durante las primeras horas de la madrugada, en el que la aviación de Washington y Tel Aviv ha bombardeado en varias ocasiones el norte y centro de la ciudad.

El lugar es donde se encuentran los palacios presidenciales y del líder supremo, hasta este sábado cargo ocupado por el ayatolá Alí Jameneí, asesinado en un bombardeo israelí del que salió vivo el presidente, Mesud Pezeshkian. A causa de los ataques constantes, de hecho, Irán ha tenido que posponer tanto el funeral de Estado de Jameneí como la elección de su sustituto.

Israel ha asegurado horas después de sus ataques que los bombardeos tenían como objetivo destruir un búnker subterráneo creado para albergar al propio Jameneí. "Las instalaciones se extendían por varias calles del centro de Teherán, y aun estaban siendo usadas por varios altos cargos", ha declarado el Ejército israelí en un comunicado.

Además de Teherán, los ataques de EEUU e Israel de este viernes se han centrado también en la región de Mahabad, cerca de la frontera con Irak. Esta región es crítica, ya que su situación geográfica la pone en un posible punto central en caso de una hipotética invasión terrestre de milicias kurdoiraníes en los próximos días. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha estado personalmente presionando a varios grupos para usarlos de infantería en esta ofensiva —de momento solo aérea— de Washington y Tel Aviv, según medios estadounidenses.

La activación de estos grupos kurdos, vinculados a la guerrilla kurdoturca del PKK, sin embargo, genera enormes preocupaciones a una Turquía que fue atacada por un misil iraní este miércoles. Irán ha negado dicho ataque.

"Retórica belicista"

"El mundo necesita urgentemente ver pasos para contener este fuego. Pero, por el contrario, solo vemos una retórica belicista, más bombardeos, más destrucción, más asesinatos y más violencia. Esto solo aviva el incendio", ha declarado este viernes el responsable de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk.

"Exhorto a los países involucrados que tomen pasos inmediatos para rebajar las tensiones y darle una oportunidad a la paz. Y pido a los demás países que llamen a los involucrados a parar. Las mentes frías deben prevalecer si queremos evitar más devastación", ha continuado Türk. Según recuentos de la Media Luna Roja iraní, al menos 1.230 personas han muerto dentro de territorio persa a causa de los bombardeos de Israel y EEUU.

Miles de iraníes, de hecho, han salido este viernes después del rezo del mediodía —viernes es el día sagrado en el islam— en protesta a al asesinato de Jameneí y reclamando a la República Islámica que combata contra EEUU e Israel. Según se estima de información sustraída de los votos en comicios anteriores, cerca de 15 millones de los 90 millones de iraníes es ferviente defensora del sistema islámico. Una minoría, sí, pero galvanizada por la guerra y con el poder del Estado detrás. "Ni negociación ni rendición, lucha con Estados Unidos y la destrucción de Israel", cantaban algunos de los manifestantes.

La opción a una salida negociada a este conflicto se ve cada vez como algo más quimérico. "¡No habrá acuerdo con Irán, salvo una RENDICIÓN INCONDICIONAL! Tras eso y tras la elección de un líder GRANDE Y ACEPTABLE, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción", ha dicho Trump en la red Truth Social. El estadounidense asegura incluso que quiere participar en el proceso de elección de un nuevo líder supremo.

Un conflicto extendido

La guerra, sin embargo, no solo no para sino que se extiende. Irán, con capacidades militares mucho más reducidas que las de EEUU e Israel, ha centrado su respuesta en esta guerra en bombardear constantemente aunque sin grandes ataques a casi todos sus vecinos.

Aparte de Israel, país en guerra directa contra Irán, Turquía, Azerbaiyán —la última añadida a la lista—, Kuwait, Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania y Omán han visto como la República Islámica les ha lanzado desde el sábado varios ataques de misiles balísticos y drones Shahed-136, unidades increíblemente baratas capaces no de causar grandes daños ni muertes, pero sí dinamitar por completo, con sus ataques en enjambre, el comercio de petróleo y el tránsito aéreo mundiales.

Irán, de hecho, ha conseguido impactar con un ataque este viernes al mediodía el aeropuerto de Ben Gurion, en Tel Aviv, según ha confirmado la prensa israelí. Misiles y drones iraníes también han tenido como objetivo este viernes el aeropuerto de Abu Dhabi, en Emiratos, además de una base estadounidense en Baréin. "Estos ataques continuarán en las próximas horas", ha asegurado la televisión pública iraní.

"Tenemos determinación, iniciativa y astucia en abundancia, como el enemigo ya ha descubierto. Y lo descubrirán aún más. Estamos en camino de completar todas nuestras misiones", ha declarado este viernes el primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu, cuyo Ejército ha declarado una orden de evacuación en una zona industrial de la región de Qom, en Irán. El lugar se encuentra a pocos kilómetros de la central nuclear de Fordow, uno de los epicentros del programa nuclear iraní.