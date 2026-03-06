Trump asegura que Cuba "va a caer muy pronto"

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se acercó compungido a la embajada de Irán en la isla para firmar el libro de condolencias abierto en honor del ayatolá Seyed Alí Jameneí, muerto durante los recientes ataques de Estados Unidos e Israel. Casi en sintonía, Donald Trump dijo a la CNN que después de lograr una proclamada "rendición incondicional" de Teherán se encargará de la isla caribeña, la cual, aseguró "caerá pronto". El magnate republicano señaló de inmediato que bajo las actuales circunstancia La Habana "está deseando llegar a un acuerdo" con Washington. Y añadió: "Voy a poner a Marco (Rubio) allí y veremos cómo funciona" una eventual negociación sobre la cual el Gobierno de la mayor de las Antillas no ha hecho ninguna referencia pública ni tampoco ha desmentido a Trump. La prensa oficial ha dejado de publicarse en papel para ahorrar energía y nunca ha comentado las versiones sobre contactos anteriores. Los cubanos ya no la leen: se informan a través de sus teléfonos y han descubierto los furtivos contactos bilaterales.

"Estamos muy concentrados en esto ahora mismo. Tenemos mucho tiempo, pero Cuba está lista después de 50 años", sostuvo el multimillonario quien días atrás habló de una "toma amistosa" de la isla.

El tema claramente forma parte importante de la revitalización de la Doctrina Monroe y el Gran Garrote con la cual Trump quiere recuperar el predominio de EEUU en la región. Desde el 3 de enero, cuando fue capturado Nicolás Maduro, la cuestión cubana se ha vuelto recurrente en el magnate. El secretario de Estado ya ha tomado cartas en el asunto. El pasado miércoles, Trump consideró que es apenas "cuestión de tiempo" antes de que los cubano americanos, en su mayoría residentes en Florida y votantes republicanos, puedan retornar a su país de origen. También dijo este jueves, en una entrevista con Politico, que la caída del Gobierno cubano sería "la cereza del pastel" después del operativo militar en Venezuela, el pasado 3 de enero.

Situación extrema

La prioridad de Trump es ahora Irán. "Podríamos hacerlo todo a la vez, pero ocurren cosas malas". El comentario amenazante tiene lugar en momentos de extrema tensión interna en Cuba debido a una combinación de varios factores: la crisis económica preexistente, marcada por una caída de 15 puntos del PIB en los últimos tres años, un nuevo capítulo de los extensos apagones que dejan a buena parte del territorio a oscuras como consecuencia de problemas añejos de la infraestructura energética y, además, el cerco energético dispuesto por Washington que ha paralizado el transporte, las actividades públicas, los vuelos internacionales y, por ende, el turismo, la principal fuente de divisas.

Trump decidió sofocar a Cuba alegando un riesgo para la "seguridad nacional". Díaz-Canel dijo que Cuba no es una amenaza y que no renunciaba a una negociación con la Casa Blanca, aunque pidió que fuera en condiciones de una igualdad a estas alturas imposible. A la par, no ha dejado de responsabilizar a Washington de una debacle que se ha acelerado.

En medio de un escenario desesperante, el presidente y principal autoridad del Partido Comunista (PCC) llamó a emprender "transformaciones urgentes" de la economía. El decreto del Consejo de Estado permite a los cubanos americanos a los que Trump ha prometido en "cuestión de tiempo" un retorno triunfal a su lugar de origen, invertir en la isla bajo las nuevas condiciones que facilitan la creación de empresas mixtas o de capitales privados. La medida se interpretó como un intento de emitir ante Washington una señal de apertura que, por el momento, no alcanza a la política, marcada por una intensificación de la actividad represiva del Estado.

Con nuevos cortes de luz de trasfondo, la percepción interna de que la crisis no puede ser resuelta por los actuales canales se ha reflejado en un aumento significativo del precio del dólar en el mercado negro, al punto de llegar a su máximo histórico de 510 pesos cubanos por unidad. La divisa norteamericana aumenta al compás del agobio.

