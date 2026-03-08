Detectan explosivos en los objetos lanzados contra la residencia del alcalde de Nueva York

La Policía de Nueva York ha revelado este domingo que al menos uno de los artefactos incendiarios lanzados el sábado contra la Mansión Gracie, residencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, contenía material explosivo.

"El Equipo de Artificieros del Departamento de Policía de Nueva York ha realizado un análisis preliminar de un artefacto que fue prendido y lanzado ayer durante una protesta y ha concluido que no era un artefacto falso ni una bomba de humo", ha explicado la comisaria Jessica Tisch.

"De hecho, era un artefacto explosivo improvisado que podría haber causado graves lesiones e incluso la muerte", ha añadido Tisch, en un mensaje publicado en redes sociales. El artefacto será objeto de exámenes y pruebas adicionales y también se analizará un segundo artefacto, ha apuntado.

Manifestación antiislamista

Mamdani estaría dentro de la vivienda cuando se produjo en incidente, según la cadena NBC Nueva York. Durante la manifestación antiislamista fueron detenidas dos personas que intentaron activar dos "artefactos sospechosos".

Manifestación antiislámica frente a la residencia de Zohran Mamdani, en Nueva York / Europa Press/Contacto/Derek French

"Emir Balat e Ibrahim Kayumi fueron detenidos ayer en el lugar de los hechos y están bajo custodia por esta cuestión", ha explicado Tisch en su publicación. La Policía trabaja ya este caso con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y con el FBI a través de la Fuerza de Tarea Conjunta sobre Terrorismo.

Un portavoz de Mamdani ha destacado en declaraciones a la NBC que "afortunadamente el alcalde y la primera dama están a salvo, aunque lo ocurrido es un crudo recordatorio de las amenazas que los dos sufren habitualmente".

Noticias relacionadas

Mamdani es el primer alcalde musulmán de Nueva York. Fue elegido en las elecciones del 4 de noviembre tras imponerse en las primarias del Partido Demócrata pese a sus postulados socialdemócratas y pertenecer al partido Socialistas Demócrtas de América (DSA, por sus siglas en inglés). Juró su cargo sobre el 'Corán', el libro sagrado musulmán, el pasado 1 de enero.