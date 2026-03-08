Al menos cuatro muertos en el primer ataque israelí contra Beirut: "Esto es un hotel internacional de cinco estrellas, nunca había pasado algo así"

Las puertas giratorias del hotel Ramada no se detienen. Sin ninguna prisa, nuevos y viejos huéspedes entran y salen del establecimiento. La brisa del mar le da un aire vacacional a su tragedia. El hotel Ramada, frente a la costa mediterránea de Beirut, es también el escenario del primer ataque israelí fuera de los suburbios sureños de la capital libanesa. "Esto es un hotel internacional de cinco estrellas, nunca había pasado algo así", cuenta uno de sus trabajadores que prefiere no compartir su nombre. Cuatro personas han muerto como resultado del impacto que ha golpeado varias habitaciones de la cuarta planta. Al menos una decena de personas han resultado heridas, en su mayoría leves.

El Ramada no es el primer hotel libanés que sufre la violencia israelí en esta nueva ofensiva. Hace tres días, el hotel Comfort, en las afueras de Beirut, también fue bombardeado. Nadie murió en ese ataque, pero sí que se convirtió en el primero fuera de las zonas bajo influencia de Hizbulá de esta nueva operación israelí. "Este fenómeno de atacar hoteles en la capital es algo nuevo; durante la guerra anterior en otoño del 2024, el enemigo no lo hacía", afirma el empleado del hotel a EL PERIÓDICO. Durante esos dos meses de brutal ofensiva militar israelí, que mató a unas 4.000 personas, las tropas hebreas sí que llevaron a cabo ataques contra edificios residenciales que acogían a personas desplazadas en Beirut, pero no alojamientos hoteleros. En cambio, fuera de la capital libanesa, los hoteles también se convirtieron en objetivo israelí.

Durante estos seis días de bombardeos incesantes, los dos hoteles que han sido atacados estaban fuera de zonas bajo influencia de Hizbulá, sin órdenes de evacuación y no hubo aviso previo. El impacto ocurrió de madrugada y causó la muerte inmediata de tres personas, aunque una cuarta pereció más tarde a causa de sus heridas, según el ministerio de Salud libanés. Por otro lado, el Ejército israelí anunció un ataque contra altos mandos encargados del Líbano en las denominadas Fuerza Quds, parte de la Guardia Revolucionaria iraní (CGRI), que se cree habrían sido el objetivo de este bombardeo selectivo en pleno barrio capitalino de Raouche. Se trata del primer ataque dentro de los límites administrativos de la capital. Esta es una conocida zona turística, porque se encuentra a apenas unos metros de la mayor atracción de Beirut, las Rocas de la Paloma.

"Ataque de precisión"

"Evidentemente que nos asustamos, pero nos fuimos a otro hotel y ahora volveremos a quedarnos aquí", constata Rana, de la mano de una de sus hijas, en la puerta del Ramada. Esta refugiada siria vivía en los suburbios sureños de Beirut, conocidos en árabe como Dahiye, pero, desde el inicio de los bombardeos el lunes que ya han matado a más de 300 personas, tuvo que abandonar su hogar por segunda vez. Rana se muestra tranquila mientras habla. No hay atisbo de nerviosismo en una persona que esta noche ha sido despertada por las bombas. En este hotel, hay al menos unos 500 huéspedes, la mayoría de los cuales son desplazados internos del sur y el este del Líbano y de los suburbios sureños de Beirut. "También hay algunos turistas", confirma el empleado del hotel.

A las 2:40 de la madrugada, un proyectil atravesó una ventana y destruyó varias habitaciones del hotel, en lo que el Ejército israelí consideró un “ataque de precisión”. Los transeúntes cerca del hotel han resultado heridos por el impacto de los cristales rotos, incluidos los de los coches dañados en la zona. Tras el ataque, decenas de huéspedes presas del pánico huyeron del hotel, como Rana y su familia. La gran mayoría de ellos ya han vuelto, confiando en que ahora el hotel, situado en una zona de mayoría suní, es un lugar mucho más seguro. "Les tomamos todas las identificaciones necesarias, comprobamos cada persona que entra aquí!, afirma el empleado del Ramada, aunque declara que los trabajadores no tienen ningún tipo de información sobre lo ocurrido, ni tampoco sobre las identidades de las víctimas.

Amenazas a diplomáticos iraníes

Según el Ejército israelí, el "Cuerpo del Líbano" dentro del CGRI es una estructura de enlace entre Hezbolá e Irán. Formado principalmente por personal iraní destacado en el Líbano, sus miembros se encargan de asesorar a Hezbolá. El significativo debilitamiento de Hezbolá en la guerra anterior llevó a Teherán a involucrarse más directamente en su toma de decisiones, de acuerdo a funcionarios israelíes. Desde el inicio de la guerra en Irán el sábado pasado, Israel ha amenazado repetidamente a los diplomáticos iraníes y a los miembros del CGRI en el Líbano. El jueves el Ejecutivo libanés anunció medidas para "arrestar y repatriar" a Irán a cualquiera en el Líbano que tenga vínculos con el CGRI. A su vez, el viernes un ataque israelí tuvo como objetivo un edificio cerca de la embajada de Irán en los suburbios del sur de Beirut.

La brutalidad de la violencia israelí arrasa con el sur y el este del Líbano. Después de la masacre más letal que tuvo lugar el sábado, matando a más de 41 personas en Nabi Shit, en el valle de la Becá, el Ejército israelí ha vuelto a atacar los funerales de las víctimas este domingo. Más de 15 personas han muerto en la localidad de la gobernación de Nabatiye, Sir el Garbie, entre las cuales hay familias enteras. Otras seis han perecido en Arnoun, seis más en Khirbet Silm y dos en Ghazieh, ambas aldeas al sur del Líbano. El ministerio de Salud libanés ha lamentado la muerte de 394 personas en todo el país desde el lunes. En el bando israelí, los combates en la frontera se han cobrado las primeras víctimas mortales, que han sido dos soldados muertos cerca de un puesto militar en el sur del Líbano, justo enfrente de la comunidad fronteriza israelí de Manara.

