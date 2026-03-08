Noruega investiga un "ataque selectivo" con explosivos contra la embajada de EEUU, sin heridos

Las autoridades noruegas investigan como "ataque selectivo" contra la embajada de Estados Unidos, tal vez con trasfondo terrorista, la fuerte explosión ocurrida la madrugada del sábado al domingo ante la legación diplomática en Oslo. La detonación no causó heridos, aunque sí daños menores en el acceso al departamento consultar. "Nos tomamos muy en serio lo ocurrido. Es un incidente inaceptable", afirmó la ministra de Justicia, Astri Aas-Hansen, en declaraciones a la radiotelevisión pública NRK.

"Una de las vías de investigación es el ataque terrorista. Pero por supuesto mantenemos abiertas otras posibilidades", indicó el jefe de la unidad policial conjunta de investigación e inteligencia, Frode Larsen. Respecto a un posible vínculo con la guerra en Oriente Medio, Larsen explicó que "es lógico relacionarlo con la situación de seguridad y pensar que se trata de un ataque selectivo contra la embajada de Estados Unidos". Pero añadió que no pueden descartarse por el momento otros móviles, incluido el vandalismo.

La jefa del operativo policial de Oslo, Grete Metlid, indicó por su parte que han reforzado las medidas de seguridad tanto en la zona de la embajada, así como ante diversas manifestaciones convocadas para este domingo, entre ellas una marcha por el Día Internacional de la Mujer.

La detonación se produjo sobre la una de la madrugada. Según testigos presenciales, produjo un fuerte estruendo, seguido de una columna de humo. Se desplazó de inmediato hasta la embajada un fuerte operativo policial y se constató que la detonación produjo daños en la puerta acristalada de acceso al departamento consular, así como en la iluminación exterior.

Las medidas de seguridad en torno a la embajada se habían ya redoblado tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Por el momento, la investigación no vincula la detonación directamente con la escalada bélica en Oriente Medio.

Inmediatamente después de la detonación se inició un rastreo por toda la zona con equipos de artificieros, pero hasta ahora no se han hallado más artefactos explosivos en las inmediaciones de la legación diplomática. Participaron en el operativo agentes con perros, así como drones y un helicóptero, en busca de sospechosos presuntamente implicados en la explosión.

Absoluta prioridad

Las fuerzas de seguridad noruegas actúan en coordinación con la embajada, informó el jefe del comando policial, Michael Dellemyr, según el cual se han desplegado efectivos adicionales en toda la zona. La investigación de lo ocurrido tiene “absoluta prioridad”, según fuentes policiales.

Las autoridades noruegas habían elevado ya hasta el nivel "moderado" las medidas de seguridad por amenazas terroristas, según NRK. Ante la embajada estaba apostado un vehículo policial blindado de forma permanente para reforzar la vigilancia en torno al edificio.

Noticias relacionadas

El país nórdico, miembro de la OTAN pero fuera del bloque comunitario, no está directamente implicado en las operaciones militares en Irán, aunque tiene bases de Estados Unidos en su territorio.

Suscríbete para seguir leyendo