Los Verdes defienden por un margen mínimo su dominio en Baden-Württemberg frente a la CDU de Merz

Los Verdes alemanes han defendido por una mínima ventaja su posición de primera fuerza en el próspero "land" de Baden-Württemberg, con un 30,3 % de los votos, según las proyecciones de voto de la televisión pública ZDF de las 22.00 horas. Ha sido una victoria por muy estrecho margen sobre la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Friedrich Merz, que quedó algo por debajo de los ecologistas, con un 29,7 %. La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha doblado con creces sus resultados y se coloca como tercera fuerza con un 18,8 %. El Partido Socialdemócrata (SPD) ha sufrido un batacazo histórico y ha quedado en la cuerda floja del 5,5 %, algo más de medio punto por encima del mínimo necesario para obtener escaños.

Según estas proyecciones, que según los datos de la ZDF son prácticamente irreversibles, el candidato de los Verdes, Cem Özdemir, se convertirá previsiblemente en el primer político de orígen turco -nació en ese "land", hijo de inmigrantes- al frente de un gobierno regional en Alemania. Para ello, deberá formar coalición con la CDU como socio menor, la constelación que ha gobernado en las últimas dos legislaturas en esa región del sur del país.

Los comicios de Baden-Württemberg abrían el año electoral en Alemania y tenían rango de test en las urnas para la CDU de Merz, quien en mayo cumplirá su primer año como canciller. En total tendrán lugar este 2026 cinco elecciones regionales, que suman aproximadamente una cuarta parte del electorado del país.

Merz había elegido Stuttgart, la capital del "land", como sede del congreso federal de la CDU celebrado a mediados de febrero. Ahí fue reelegido como líder del partido por un 91 % de los votos y ahí lanzó el canciller a los suyos a por la victoria en la ronda de comicios regionales de este año.

La primera etapa no ha salido tal como deseaba Merz. Pese a que su partido ha subido cuatro puntos respecto a los anteriores comicios, ese ascenso tiene cierto aire de derrota ya que hace unas semanas su candidato, Manuel Hagel, se perfilaba como favorito. Según los primeros análisis de la ZDF, la presencia en campaña de Merz perjudicó en lugar de ayudar a su candidato.

A la ultraderecha se le pronosticaba hace unas semanas un resultado incluso más espectacular, con un 20 %. Una serie de escándalos de nepotismo aparentemente han hecho mella en su credibilidad.

Victoria de un ecologista con mucho rodaje

Baden-Würrtemberg, con más de once millones de ciudadanos, es una región identificada con la prosperidad económica e industrial. Ahí tienen su central grandes grupos automovilísticos, como Daimler-Benz, Audi y Porsche.

Fue durante décadas un feudo conservador, pero en 2011 se convirtió en el primer, y hasta ahora único, "land" alemán gobernado por los Verdes. Fue a raíz de la victoria del ecologista Winfried Kretschmann, quien ha liderado desde entonces sucesivos gobiernos. Se retira de la política activa con 77 años y como representante de la vía llamada "realista" de los ecologistas. Es la vía compartida por Özdemir y supuestamente la clave de su éxito.

Özdemir es un político muy conocido no solo en la región, sino a escala nacional. En 1994 marcó ya un hito al convertirse en el primer diputado de origen turco del Parlamento federal, luego lideró los Verdes entre 2008 y 2018 y fue ministro de Agricultura en el gobierno del canciller Olaf Scholz, entre 2021 y 2025.

Özdemir asumió la candidatura como un retorno a su "land" y, a la vez, con la esperanza de ser una tabla de salvación para los Verdes, que desde el hundimiento de la coalición de Scholz están de capa caída. Su victoria es un éxito personal, basado en el factor de su experiencia. Al inicio de la campaña se le pronosticaba el tercer puesto, por detrás de la CDU y la AfD.

El candidato de la CDU, Manuel Hagel, era un rostro poco conocido. Pero Merz le confió la tarea de recuperar el dominio perdido hace quince años en Baden-Württemberg. Özdemir y Hagel, de 60 y 37 años, se han comportado en campaña casi como almas gemelas, determinados a mantener aislada a la AfD. Pese al estrecho margen de diferencia entre ambos, que a medida que pasaban las horas iba reduciándose, Hagel felicitó de inmediato a Özdemir, sin esperar resultados definitivos.

A las regionales de este domingo seguirán dentro de quince días las de Renania-Palatinado, cuyo gobierno lideran los socialdemócratas. La siguiente ronda será en septiembre, con los comicios en dos estados del este, Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Antepomerania, así como en la capital, Berlín.

