Auge bélico

Croacia impone el servicio militar obligatorio después de dos décadas

Unos 800 reclutas, entre ellos una mayoría de voluntarios 2ue cobrarán 1.100 euros mensuales, llegaron este lunes a los cuarteles

El canciller alemán Friedrich Merz (d), el primer ministro de Croacia Andrej Plenkovic (c) y el ministro de Defensa croata Ivan Anusic (i) llegan a una ceremonia de firma y a una rueda de prensa en la Cancillería en Berlín, Alemania, el 10 de diciembre de 2025.

El canciller alemán Friedrich Merz (d), el primer ministro de Croacia Andrej Plenkovic (c) y el ministro de Defensa croata Ivan Anusic (i) llegan a una ceremonia de firma y a una rueda de prensa en la Cancillería en Berlín, Alemania, el 10 de diciembre de 2025. / CLEMENS BILAN / EFE

EFE

Zagreb

El servicio militar obligatorio vuelve a Croacia después de casi dos décadas y los primeros reclutas se presentaron en los cuarteles este lunes, en un contexto de temor a una escalada de los conflictos en el mundo. Este país miembro de la Unión Europea había suprimido el servicio militar obligatorio en 2008, un año antes de ingresar a la OTAN.

Pero después de 2020, altos responsables del país subrayan la necesidad de restablecer la formación militar de base, y los parlamentarios aprobaron su retorno en octubre pasado.

Unos 800 reclutas, entre ellos una mayoría de voluntarios, llegaron este lunes a los cuarteles para seguir dos meses de formación. Entre ellos había 82 mujeres.

El ministro de Defensa, Ivan Anusic, saludó la semana pasada la respuesta al llamamiento, y lo calificó de acontecimiento "importante para la seguridad de Croacia".

Sobrevivir y defenderse

Los reclutas no serán formados para ser desplegados en zonas de conflicto sino que aprenderán a sobrevivir, defenderse y utilizar drones, declaró el ministro.

El proyecto debería costar hasta 25 millones de euros anuales y a los reclutas se les pagarán 1.100 euros mensuales.

Las autoridades prevén ampliar progresivamente esta convocatoria a unos 19.000 jóvenes cada año, a partir de la edad de 19 años.

