Von der Leyen: "No debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho el lunes que "no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní" y advirtió sobre las consecuencias económicas que puede acarrear la escalada del conflicto en Oriente Próximo tras el ataque de EEUU e Israel y la respuesta de Teherán contra varios países de la región.

"Digámoslo claramente: no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní que ha infligido la muerte y ha impuesto la represión a su propio pueblo y que ha provocado la devastación y la desestabilización de toda la región a través de sus auxiliares armados con misiles y drones", declaró Von der Leyen.

La presidenta del Ejecutivo comunitario, que evitó pronunciase directamente sobre la cuestión de "si el conflicto en Irán es una guerra emprendida por elección o por necesidad", se expresó de esa manera en la conferencia anual de embajadores de la UE que se celebra en Bruselas, donde cargó duramente contra el régimen de los ayatolás.

Ayuda u obstáculo

La mandataria europea ha asegurado que la Unión Europa "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de defender sus intereses ante las amenazas y ha incluso puesto en cuestión si es "más una ayuda o un obstáculo" para la credibilidad del bloque comunitario como actor geopolítico.

"Europa ya no puede ser la guardiana del antiguo orden mundial" y de un mundo "que ya se ha ido y no volverá", ha dicho, pese a que siempre respaldará el sistema basado en normas que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial. "Muchos iraníes, tanto dentro del país como en todos los rincones de Europa y del mundo, han celebrado la desaparición del ayatolá (Alí) Jameneí. Al igual que muchas otras personas de la región. Esperan que este momento pueda abrir el camino hacia un Irán libre", añadió.

La conservadora alemana puntualizó que "el pueblo iraní merece la libertad, la dignidad y el derecho a decidir su propio futuro, aunque sabemos que ello estará cargado de peligros e inestabilidad durante la guerra y después de ella". Subrayó que el conflicto regional tiene "consecuencias imprevisibles" con repercusiones que se dejan notar en la energía, las finanzas, el comercio y el transporte, así como al desplazamiento de personas.

Cambios en la gobernanza global

La presidenta de la Comisión Europea no mencionó explícitamente que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán se haya producido al margen de la ONU, pero sí se explayó sobre cómo está cambiando la gobernanza global. "Necesitamos un sistema de gobernanza mundial basado en normas. Por supuesto, el sistema de las Naciones Unidas también debe ser replanteado. Y cuando los formatos tradicionales resultan inoperantes, nos corresponde encontrar formas creativas de resolver las crisis más graves de nuestro tiempo", dijo. "Debemos construir nuestro propio camino europeo y encontrar nuevas formas de cooperar con nuestros socios", apuntó.

Von der Leyen también señaló como pilar diplomático de la UE una necesaria reflexión sobre su doctrina, instituciones y proceso de toma de decisiones. "Debemos determinar si el sistema que hemos construido, con todos sus intentos bienintencionados de consenso y compromiso, es más bien una ayuda o un obstáculo para nuestra credibilidad como actor geopolítico. Sé que es un mensaje duro de escuchar y una conversación difícil la que tenemos por delante. Pero también sé que muchos de ustedes han sentido esa tensión en su trabajo cotidiano", trasladó a los embajadores.

EEUU y Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea llamó a buscar fórmulas para seguir trabajando desde la unidad y asumiendo responsabilidades en un mundo turbulento. "Pienso en particular en la reconstrucción de Gaza y en la paz para israelíes y palestinos. Toda nueva iniciativa debería aspirar a complementar a las Naciones Unidas, y no a competir con ella ni a sustituirla", dijo en referencia a la plataforma creada por Donald Trump para impulsar la paz en la Franja, al margen de la ONU.

La democristiana germana pasó de puntillas sobre la política exterior de Trump, salvo por una leve referencia a las amenazas de anexión de Groenlandia. "Hemos mostrado firmeza cuando se ha puesto a prueba a nuestros Estados miembros, como ocurrió con Dinamarca en el caso de Groenlandia", apuntó en un discurso en el que repasó los esfuerzos de Bruselas por generar un bloque más resiliente, soberano y poderoso en ámbitos que van "desde la defensa hasta la energía, y desde las materias primas críticas hasta las tecnologías estratégicas". "Debemos ir más lejos. Debemos estar preparados para proyectar nuestro poder de forma más decidida", reclamó.

La presienta del Ejecutivo comunitario se refirió también a la guerra entre Moscú y Kiev, aseguró que "Europa estará siempre al lado de Ucrania ocurra lo que ocurra en otros lugares" y señaló que el futuro del país invadido, así como de Moldavia, pasa por acercarse a la Unión Europea, por lo que el bloque debe prepararse "para afrontar el desafío cuando llegue el momento" de la ampliación.