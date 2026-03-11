Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aemet frio lluviasPescaíto fritoÁngel Haro VillamarínBienestar animalInspectores gestión ambientalEstadio CartujaImputación gerente CartujaAmpliación Feria de Abril 2027Feria medievalMetro Sevilla appHermandad de la Paz
instagramlinkedin

Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria 2026

ASG se apunta al "sentido común" para cerrar filas en torno a Clavijo

Casimiro Curbelo exige a los grupos que defiendan más a los ciudadanos que a las siglas de los partidos

Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria

Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria

Ver galería

Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria /

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

El líder y portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, mostró este miércoles, sin ambages, su respaldo absoluto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en su llamamiento a la unidad para afrontar los "turbulentos" tiempos que afronta el Archipiélago: "No se necesita ruido, se necesita claridad, diagnóstico, decisiones, y, por encima de todo, sentido común".

Curbelo, que formó parte del 'pacto de las flores' de la anterior legislatura y que en 2017 también respaldó al Ejecutivo en minoría de Clavijo cuando éste rompió con el PSOE durante su primer mandato presidencial, insistió durante la segunda jornada del Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria en que su formación política siempre apostó por la "estabilidad política" que existe en el Archipiélago frente a "la confrontación entre los grandes partidos a nivel nacional, que es una rutina que agrieta a la sociedad y la confianza en la democracia".

Por ese motivo, pidió a los diputados autonómicos que "no defiendan tanto" a sus respectivas siglas políticas y se vuelquen más en la ciudadanía, "que es la que ha votado para que estemos aquí", pues "los partidos se defienden solos y si no, que se busquen la vida".

Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria

Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria

Ver galería

Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria /

Para Curbelo, el actual pacto entre CC, PP, ASG y AHI ha funcionado con responsabilidad y ha permitido legislar y planificar, aunque aún falta solventar "la gran contradicción canaria, relativa a que generamos riqueza pero no la distribuimos adecuadamente".

Y lanzó una advertencia: "Si en 2027 seguimos discutiendo con resignación la pobreza estructural, habremos fracasado todos, no sólo el Gobierno".

Noticias relacionadas

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Hermandad de La Paz recupera su 'tradición' del Domingo de Ramos: los nazarenos de El Porvenir abrirán en solitario la Semana Santa
  2. Ni Valencia ni Alicante: el lugar donde más arroz se produce de toda España está en un pequeño pueblo de Sevilla
  3. Giro brusco del tiempo en Andalucía: la Aemet alerta de nevadas y activa avisos en cuatro provincias para este martes
  4. La ampliación de la Feria de Sevilla para 2027, sin plan B si el Gobierno no cede el suelo: 'No contemplamos que no acceda
  5. El bienestar animal, en el foco: el Ayuntamiento de Sevilla cambiará la norma de los coches de caballos para 'evitar sufrimientos innecesarios
  6. Aemet: Andalucía subirá hasta 10 grados tras el frío y no se descartan lluvias a final de semana en estos puntos
  7. Andalucía se reforzará con más inspectores para la nueva ley de gestión ambiental: las multas pueden alcanzar los 2,4 millones
  8. El cambio de hora que quita el sueño a los andaluces ya tiene fecha oficial en el calendario

Clavijo presume de estabilidad y apuesta por lograr "grandes acuerdos" como antídoto a los populismos

Clavijo presume de estabilidad y apuesta por lograr "grandes acuerdos" como antídoto a los populismos

AHI apela al "espíritu guerrero" aborigen para defender Canarias ante Madrid y Bruselas

AHI apela al "espíritu guerrero" aborigen para defender Canarias ante Madrid y Bruselas

Las claves de la Semana Santa de Sevilla 2026: estos son todos los cambios de horario y recorrido de las hermandades

Las claves de la Semana Santa de Sevilla 2026: estos son todos los cambios de horario y recorrido de las hermandades

La Diputación de Sevilla pide un consejo urgente del Estadio Cartuja tras la imputación del gerente en el caso Supercopa

La Diputación de Sevilla pide un consejo urgente del Estadio Cartuja tras la imputación del gerente en el caso Supercopa

Los vídeos que muestran cómo se intenta salvar la playa de Matalascañas tras los temporales

Los vídeos que muestran cómo se intenta salvar la playa de Matalascañas tras los temporales

Gorrillas, patrullas y un barrio cerrado por la Policía: Ayuntamiento y Gobierno refuerzan su presencia ante los problemas de El Cerezo

Gorrillas, patrullas y un barrio cerrado por la Policía: Ayuntamiento y Gobierno refuerzan su presencia ante los problemas de El Cerezo

The Champions Burger llega a Dos Hermanas: fecha, ubicación y restaurantes

The Champions Burger llega a Dos Hermanas: fecha, ubicación y restaurantes

José María Arrabal, el exsecretario general de Deportes de la Junta investigado por el Caso Eurocopa al que se le intervendrán sus criptomonedas

José María Arrabal, el exsecretario general de Deportes de la Junta investigado por el Caso Eurocopa al que se le intervendrán sus criptomonedas
Tracking Pixel Contents