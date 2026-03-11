El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución de condena a Irán por los ataques a sus vecinos del Golfo

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado este miércoles, con 13 votos a favor y las abstenciones de Rusia y China, una resolución que condena los ataques de Irán a los países del Golfo y reclama el “cese inmediato de todos los ataques”, así como de “provocaciones y amenazas”.

La resolución ha sido presentada por Baréin en nombre de los miembros del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo y ha llegado con el respaldo de 135 países, incluyendo España. Se trata de la cifra más alta de esponsorización registrada.

Al optar por la abstención, Moscú y Rusia han decidido no usar el poder de veto que tienen como miembros permanentes del Consejo.

Sin mención a EEUU e Israel

El texto aprobado, que no hace mención a los ataques que lanzaron contra Irán Estados Unidos e Israel, hace un recordatorio de la Integridad territorial, soberanía e independencia política de los países del Golfo así como el “derecho inherente de autodefensa individual o colectiva ante los ataques deplorables por parte de Irán”, que se tildan como "amenaza para la paz y seguridad".

La resolución muestra también el rechazo al “deliberado ataque a civiles e infraestructuras civiles críticas” y el “uso indiscriminado de armas en áreas pobladas”, así como los “ataques y amenazas a barcos mercantes y comerciales en el Estrecho de Ormuz y la disrupción de la seguridad marítima y el impacto adverso en el comercio internacional, seguridad energética y economía global”.

Texto alternativo de Moscú

En la misma sesión no ha salido adelante otra resolución preparada por Rusia. Ese texto no menciona a Irán ni a EEUU e Israel y muestra “profunda preocupación por la escalada militar en Oriente Medio y más allá”. El texto ruso ha obtenido cuatro votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones.

La resolución de Moscú urgía “a todas las partes a detener inmediatamente sus actividades militares y evitar más escalada”, condenaba “todos los ataques contra civiles e infraestructuras civiles” y “anima a las partes a volver a negociaciones sin más retrasos y hacer uso completo de medios políticos y diplomáticos”.

Los discursos

El embajador de Baréin ante la ONU, Janal Alrowaiei, ha dicho tras la aprobación de su resolución que "el mensaje es claro. La comunidad internacional está decidida en el rechazo a estos ataques iraníes contra países soberanos que están amenazando la estabilidad de los pueblos, especialmente en una región de importancia estratégica para la seguridad, la energía y la economía globales y la seguridad del comercio global".

Ya antes de la sesión la embajadora de Qatar en la ONU, Sheikha Alya Ahmed bin Saif Al Thani, había urgido al Consejo a “actuar y cumplir su responsabilidad”. “No hacerlo mandaría la peligrosa señal de que los ataques contra vecinos no involucrados no tienen consecuencias”, había advertido. La qatarí también había dicho que los ataques de Irán “no reflejan buena fe e impactan profundamente el entendimiento en temas bilaterales en los que se ha construido nuestra relación”.

El razonamiento de Rusia y China

Los embajadores de Rusia y China han explicado sus abstenciones con un mensaje similar, en el que han condenado los ataques iraníes pero han tildado como "desequilibrada" la resolución aprobada porque no cita las "causas raíces" del conflicto y no menciona los ataques de EEUU e Israel a Irán.

"Si alguien que no está bien versado en asuntos internacionales lee esto quedará con la impresión de que Teherán, por su propia voluntad y por malicia, llevó a cabo ataques no provocados a Estados árabes", ha dicho Vasili Nebenzia, embajador ruso. "Los ataques contra Irán, y quienes están detrás y cometiéndolos, no solo no se condenan, simplemente se dejan fuera, y el Consejo de Seguridad lo acaba de respaldar", ha denunciado.

"La resolución podría llevar a uno a pensar que nadie ha golpeado a los ciudadanos pacíficos de Irán", ha criticado también Nebenzia. "Es como si el horrible ataque contra la escuela de niñas de Minab no hubiera pasado".

Fu Cong, el embajador de China, ha declarado en una intervención tras la votación su apoyo a los países del Golfo ante ataques de Irán pero ha abierto sus palabras condenando a EEUU e Israel por haber iniciado ataques militares contra Irán "sin autorización.del Consejo de Seguridad de la ONU y en medio de negociaciones entre EEUU e Irán".

"La resolución no refleja la causa raíz y el cuadro completo del conflicto", ha dicho también explicando su abstención el representante de Pekín, que ha afirmado que "este conflicto no tiene legitimidad ni base legal". Asimismo, ha asegurado que "China está profundamente preocupada por la situación en rápida escalada en la región, que amenaza con empujar a todo Oriente Medio a un peligroso abismo" .

Noticias relacionadas

Estados Unidos

Mike Waltz, el embajador de Estados Unidos, que este mes tiene la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad, ha aplaudido la aprobación de la resolución. En su discurso Waltz ha defendido que "Trump y su equipo agotaron todos los esfuerzos de negociaciones diplomáticas con Irán". Waltz ha asegurado también que Trump "marcó su línea roja. Irán la cruzó otra vez y ahora el mundo enfrenta las consecuencias".