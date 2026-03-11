Israel se adentra en el Líbano mientras extiende sus ataques aéreos a zonas de Beirut fuera del control de Hezbolá

Hace apenas un mes que Hasán inauguró su tienda en el barrio comercial de Aicha Bakkar, al oeste de Beirut. La llamó SuperCroissant, aunque sólo vende frutas y verduras. Ahora, el discreto establecimiento de Hasán tiene una vista privilegiada de la última violencia ejercida sobre su pueblo. En la misma calle que SuperCroissant, hay un, hasta hace unas horas, tranquilo edificio residencial de 16 pisos. La infraestructura sigue en pie, pero la séptima y la octava planta han desaparecido por completo esta madrugada, cuando los proyectiles israelíes les han impactado de lleno, provocando un incendio. Las primeras informaciones indican que cuatro personas han muerto como resultado del ataque, pero aún no hay información oficial. Las tropas israelíes asedian al Líbano por los cielos y por la tierra, tomando cada vez más territorio libanés en la frontera.

"¿Qué podemos hacer?", se pregunta Hasán, entre cliente y cliente. Este miércoles reconoce que son pocos. "Si [los israelíes] nos están golpeando por todos lados, ¿qué hacemos nosotros? Sólo nos podemos encomendar a Dios y esperar que no pase nada", añade a EL PERIÓDICO. Su tienda, igual que el edificio atacado, se encuentra a kilómetros de distancia de las zonas "donde se supone que se concentra la guerra". Estas áreas son los suburbios sureños de Beirut, conocidos en árabe como Dahiye, el este y el sur del Líbano, territorios con mayor influencia de Hezbolá. Los ataques de los últimos días, sin embargo, han ido mucho más allá de estas zonas, elevando el temor entre toda la población de que no hay ningún lugar seguro ya en todo el país.

Un edificio derrumbado por un bombardeo israelí en un suburbio del sur de Beirut. / MARWAN NAAMANI / CONTACTO / EUROPA PRESS

Jad ha venido con su hermano pequeño de dos años a ver los resultados de los impactos que escucharon la madrugada anterior, mientras tomaban la zahora, la comida de antes del amanecer durante el mes del Ramadán. "Ya no me siento seguro, sólo a un 50%", confiesa a este diario, con su hermano en brazos. Su familia es originaria del sur del Líbano. "En el sur oímos ruidos mucho peores que estos, pero hace seis años que nos vinimos a vivir a Beirut", añade este joven libanés de 17 años. "A Israel no le importa donde estemos, atacan el norte, el sur, lo que quieren", denuncia mirando hacia arriba. Sólo esta mañana de miércoles 21 personas han muerto en todo el país por ataques israelíes.

Combates en la frontera

Mientras, en la frontera entre el Líbano e Israel, los combates terrestres entre soldados y milicianos de Hezbolá continúan. El Ejército israelí sigue avanzando en su ofensiva terrestre y los movimientos de tanques de las últimas horas indican que pretende intensificar sus maniobras en varios frentes de la zona, tras el despliegue de una nueva unidad de combate de la 36º División. Durante los últimos días, se han observado vehículos y tanques israelíes en movimiento y tropas por varias rutas en el interior del territorio libanés. Estas maniobras incluyeron helicópteros israelíes que dispararon ametralladoras pesadas hacia localidades fronterizas. El jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, ha ordenado a las fuerzas israelíes reforzar la región norte del país, según un comunicado, transfiriendo fuerzas de combate desde el sur de Israel.

A través de comunicados, Hezbolá ha informado haber repelido un intento de avance israelí en la aldea frontriza de Khiam, atacando dos tanques Merkava. Uno de ellos fue visto en llamas. Al intentar recuperar el vehículo, las fuerzas israelíes fueron atacadas de nuevo, y un tercer tanque fue destruido en una emboscada cuando intentaba recuperar a sus muertos. Sólo dos días después de responder al lanzamiento de proyectiles a territorio israelí por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, las autoridades castrenses israelíes ordenaron la evacuación de todo el sur del Líbano. Al día siguiente, exigió lo mismo a la población de los suburbios sureños de Beirut. En total, suponen casi un millón de personas obligadas a abandonar sus hogares.

Crisis humanitaria

Desde entonces, los bombardeos sobre ambos territorios no se han detenido, y la devastación es el nuevo paisaje. En Dahiye, el Ejército israelí ha destruido una treintena de edificios de varios pisos. Las docenas de ataques israelíes de este martes han matado a funcionarios municipales, médicos, entre ellos un paramédico de la Cruz Roja Libanesa que estaba en una ambulancia yendo a atender heridos, y un soldado del Ejército libanés. Desde el pasado lunes 2 de marzo, al menos 570 personas han muerto y centenares han resultado heridas, según la última cifra actualizada del Ministerio de Salud libanés de este martes. Sólo el lunes 84 personas perdieron la vida, y el martes murieron 28 en el sur del Líbano. La ofensiva militar iraelí se ha llevado por delante las vidas de al menos 83 niños, según UNICEF.

Columnas de humo se alzan tras un ataque aéreo israelí sobre los suburbios del sur de Beirut, este miércoles. / WAEL HAMZEH / EFE

Además, ha creado una grave crisis humanitaria con el desplazamiento de más de 759.300 personas, de acuerdo a las cifras del ministerio de Desarrollo Social. La Unión Europea ha anunciado este martes la donación de 45 toneladas de ayuda humanitaria para niños y familias desplazadas. Francia donará 60, y España, nueve millones. Irlanda, además, destinó tres millones de euros a ayuda humanitaria para el Líbano, y Egipto también prometió ayuda para los desplazados. La situación es crítica en un país que ya vivía una profunda crisis económica. En la misma línea que el primer ministro libanés, Nawaf Salam, el presidente Joseph Aoun ha expresado su voluntad de llevar a cabo negociaciones directas con Israel, algo inédito porque los países nunca han negociado directamente, ya que no tienen relaciones oficiales y llevan oficialmente en guerra desde la creación del Estado de Israel en 1948.

El lunes el Parlamento del Líbano aprobó la extensión de su mandato durante dos años. El Financial Times ha informado esta semana que los funcionarios israelíes se estaban preparando para una campaña contra Hezbolá que podría durar más que la guerra con Irán, en un intento por asegurar que el grupo libanés ya no represente una amenaza para las comunidades del norte de Israel que fueron evacuadas en rondas de combates anteriores.