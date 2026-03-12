El PSOE acusa a Clavijo de tener a Canarias "patas arriba" y de echar balones fuera contra Sánchez y Torres

Durante la tercera y última jornada del Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, destinada a la votación de las 184 propuestas de resolución de los grupos parlamentarios, la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha realizado este jueves una dura crítica a la gestión del presidente Fernando Clavijo. Fierro afirmó que el actual Gobierno de Canarias es un "gobierno para que gobiernen otros", experto en eludir sus competencias y en "lanzar la pelota" de sus fracasos al Gobierno de España o al anterior Ejecutivo de Ángel Víctor Torres. Pero no solo al Estado, sino a los ayuntamientos y a otras administraciones para tapar lo que Fierro considera una "incapacidad manifiesta" de gestión y una "política de brazos caídos".

Canarias "patas arriba"

Fierro lamentó que, tras tres años de legislatura, el balance sea una Canarias "patas arriba" en prácticamente todos los sectores. Según la diputada, el Ejecutivo de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) se ha especializado en culpar sistemáticamente a Pedro Sánchez o a Ángel Víctor Torres de cualquier problema, ya sea en sede parlamentaria, comisiones o plenos. "Menos mal que solo fueron cuatro años [de gobierno de Torres], porque si llegan a ser 30 [de gobierno de CC], imagínense cómo estarían ustedes", ironizó la diputada ante la cámara.

En cuanto a los ayuntamientos, Fierro afirmó que el Gobierno ha ido "encajetando" a los ayuntamientos determinadas cuestiones de manera urgente, pero sin consenso y, sobre todo, sin medios para ejecutarlas.

Aseguró que, cuando algo falla debido a esa falta de recursos o de planificación, la respuesta del Ejecutivo de Clavijo es señalar que "la culpa es del ayuntamiento". Pone como ejemplo la política de vivienda, donde critica que se inste a los ayuntamientos a expropiar en lugar de ejercer una verdadera política regional

"Brazos caídos", con más ingresos

La portavoz socialista subrayó que esta actitud de "brazos caídos" es especialmente sangrante cuando el Gobierno posee mayores ingresos que nunca pero es incapaz de ejecutarlos.

"Es el gobierno con la peor ejecución presupuestaria de las últimas décadas", denunció Fierro, calificando de "indignidad" que se queden fondos en el cajón o se devuelvan recursos europeos mientras la ciudadanía sufre la precariedad.

Vivienda y Sanidad

En materia de vivienda, Fierro tachó de "fracaso total" la declaración de emergencia habitacional, señalando que los precios del alquiler no dejan de subir mientras el Gobierno se niega a aplicar límites de precios. Además, criticó que el Ejecutivo no aporte "ni un solo euro" al bono de alquiler joven, dependiendo exclusivamente de la financiación estatal.

Respecto a la sanidad, la portavoz denunció un "engaño masivo" con las listas de espera y un "colapso" en las urgencias de los principales hospitales, a pesar de contar con el mayor presupuesto de la historia. Acusó al Gobierno de Clavijo de favorecer la privatización encubierta, igualando a Canarias con la Comunidad de Madrid en el desvío de recursos al sector privado.

Pobreza y cesta de la compra

La diputada socialista también puso el foco en la contradicción de vivir un momento de récord turístico mientras la precariedad social aumenta. "En Canarias hay 560.000 personas en riesgo de pobreza; uno de cada cuatro canarios", recordó, denunciando que el Gobierno ha quitado deducciones fiscales a la clase trabajadora mientras "quitó los impuestos a los ricos".

Asimismo, criticó la inacción ante el encarecimiento del 40% de la cesta de la compra en los últimos cinco años, señalando que el Ejecutivo solo ofrece "humo" y propaganda en lugar de medidas concretas.

Volver al Gobierno

Fierro concluyó su intervención asegurando que el PSOE presenta propuestas "realistas y realizables" frente a un Gobierno que "mira hacia afuera para no mirar hacia adentro". "Canarias no es Coalición Canaria", sentenció, y reafrimó el compromiso socialista de volver a liderar una tierra con "justicia social" donde vivir no sea un privilegio.

Esther González, diputada de NC-BC, en su intervención en el debate. / Ramón de la Rocha /Efe

Nueva Canarias

Las diputadas Esther González y Carmen Hernández, de Nueva Canarias- Bloque Canarista (NC-BC) se repartieron el tiempo en esta útima jornada del debate, en intervenciones donde ambas retrataron una comunidad fracturada en "dos Canarias": una minoría de "millonarios afortunados" y una mayoría social que sufre el colapso de los servicios públicos y el encarecimiento de la vida.

Ni una mujer

González inició su intervención denunciando que, pese a los discursos sobre igualdad, en los dos días precedentes del debate ni una sola mujer ha subido a la tribuna, por ningún partido, criticando que "la igualdad se tome vacaciones" en la Cámara.

González calificó de "tragicómica" la gestión económica del Ejecutivo de CC y PP, y afirmó que más de 3.300 millones de euros permanecen sin ejecutar.

Además, acusó a Clavijo de vivir en una "postal turística" y de actuar como un presidente que "deambula de evento en evento" para posar ante los medios, mientras elude sus competencias directas en vivienda, sanidad y educación, echando balones fuera hacia Madrid.

El autobombo del 'modo canario'

Por su parte, Carmen Hernández centró su discurso en desmontar el eslogan del Gobierno. Para NC, el "modo canario" es un "autobombo" copiado de campañas publicitarias que busca ocultar que la prioridad del Gobierno ha sido bajar los impuestos a los 6.000 canarios más ricos (quienes heredan más de un millón de euros), mientras se olvida a los 700.000 ciudadanos en riesgo de pobreza.

"Hay una Canarias que avanza, la de los grandes promotores e inmobiliarias, y otra que retrocede, la de las familias que son pobres al día siguiente de pagar la hipoteca", sentenció Hernández. La diputada calificó la vivienda como un "derecho quebrado" y denunció la falta de una estrategia potente en salud mental infanto-juvenil.

Moratoria turística

Nueva Canarias ha presentado 46 propuestas de resolución enfocadas "en soluciones reales" frente a lo que consideran "políticas de escaparate", afirmó Hernández. En vivienda exigen que sea un derecho subjetivo reclamable judicialmente y penalizar fiscalmente a especuladores y fondos buitres; en educación, cumplir la Ley Canaria de Educación (5% del PIB); o en turismo, aplicar una moratoria turística.

Plataforma de paz

NC-BC también pide en sus propuestas reafirmar a las islas como plataforma de paz, condenando el "genocidio contra el pueblo palestino" y defendiendo la autodeterminación del pueblo saharaui.

Ambas diputadas concluyeron con la advertencia de que si el Gobierno no da un giro radical, "la historia les pasará factura", ya que Canarias no es un "folleto turístico", sino la casa de más de dos millones de personas que merecen dignidad y gestión real de sus competencias.

Vox

Nicasio Galván (Vox) centró su intervención, más que en defender sus propuesta de resolución, en criticar el silencio por respuesta de Fernando Clavijo en el debate de estos dos días, con "chascarrillos que ya no se cree nadie", así como el uso de "datos erróneos que rozan una mentira adrede", sobre el desempleo o la convergencia del PIB per cápita.

Inmigración y aborto

Galván lamentó las "burradas" esgrimidas por el Gobierno de Canarias frente a las propuestas de Vox sobre inmigración irregular -devolución inmediata y relación con el aumento de la criminalidad-, "mientras se ataca al turista"; y sobre el aborto: "Que ninguna mujer aborte por motivos económicos, ¿o vamos a permitir que esos niños acaben en un cubo de la basura", ha preguntado.

Noticias relacionadas

El portavoz de Vox ha pedido a los partidos que conforman el Gobierno de Canarias que no se "acomplejen cuando la izquierda les señala" por sus políticas, y les ha pedido ser "más ambiciosos" en política fiscal.

Suscríbete para seguir leyendo