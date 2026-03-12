Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Protestas VPO MirafloresAemet frio lluviasCoche caballosRestaurante escondidoPescaíto fritoInvestigación UCO Caso EurocopaTiempo Semana SantaPlazas funcionarioInspectores gestión ambientalFeria medievalLimpieza colegios
instagramlinkedin

Trump dice que EE.UU. investiga un supuesto complot iraní con drones contra California

Trump dice que la guerra contra Irán &quot;está ganada&quot; pero sugiere que continuará la ofensiva

Trump dice que la guerra contra Irán "está ganada" pero sugiere que continuará la ofensiva

Washington

Washington, 11 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su Gobierno está investigando una afirmación no verificada sobre un posible complot de Irán que implicaría el uso de drones lanzados desde una embarcación frente a la costa para atacar objetivos en California.

Trump señaló a periodistas que las autoridades federales analizan la información tras conocerse un memorando del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que advertía sobre la presunta intención iraní de ejecutar un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados si Estados Unidos realizaba operaciones militares contra ese país.

El presidente dijo además que ha sido informado sobre la posible presencia de células durmientes iraníes dentro de Estados Unidos, aunque no ofreció detalles adicionales y subrayó que la información está siendo evaluada por las autoridades.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que funcionarios federales alertaron al estado sobre estas afirmaciones, pero indicó más tarde que no existe una "amenaza inminente", mientras que el memorando del FBI señalaba que la información recibida aún no ha sido comprobada ni verificada.

Noticias relacionadas y más

El aviso se produce en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán tras recientes enfrentamientos militares, lo que ha llevado a las autoridades federales a reforzar la vigilancia ante posibles represalias, aunque por ahora no se ha confirmado la existencia de un plan concreto de ataque contra territorio estadounidense.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mejor pescaíto frito de Sevilla: cinco freidurías imprescindibles para disfrutar en Cuaresma y Semana Santa
  2. Vecinos de Miraflores en pie de guerra por la construcción de un bloque de 8 plantas de VPO: 'El barrio está saturado, no cabemos
  3. Aemet: Andalucía subirá hasta 10 grados tras el frío y no se descartan lluvias a final de semana en estos puntos
  4. El bienestar animal, en el foco: el Ayuntamiento de Sevilla cambiará la norma de los coches de caballos para 'evitar sufrimientos innecesarios
  5. Andalucía se reforzará con más inspectores para la nueva ley de gestión ambiental: las multas pueden alcanzar los 2,4 millones
  6. Así será el frente que afectará a Andalucía: casi la mitad de la región con lluvias y bajón de temperaturas según Aemet
  7. Tres colegios de Sevilla están entre los 100 mejores de España, según la revista Forbes
  8. Sevilla abre el debate sobre los coches de caballos tras su adiós en Málaga y Barcelona: los animalistas piden la 'abolición progresiva

Cecilia Sopeña cae por un acantilado en bicicleta y su perra se lanza para ayudarla

Dos cazas españoles interceptan dos aviones rusos en el espacio aéreo de Lituania

Dos cazas españoles interceptan dos aviones rusos en el espacio aéreo de Lituania

La Universidad de Sevilla acoge el XXX Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho para analizar y debatir sobre el futuro del mundo jurídico

La Universidad de Sevilla acoge el XXX Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho para analizar y debatir sobre el futuro del mundo jurídico

El alcalde asegura a las hermandades una vía de ocho metros de ancho entre las obras de las Setas esta Semana Santa

El alcalde asegura a las hermandades una vía de ocho metros de ancho entre las obras de las Setas esta Semana Santa

El Chare de Lepe, operativo a finales de 2026: qué va a suponer, a cuántas personas dará servicio y por qué ha tardado tanto

El Chare de Lepe, operativo a finales de 2026: qué va a suponer, a cuántas personas dará servicio y por qué ha tardado tanto

Torre Sevilla celebra el primer aniversario de Toy Street Market con más de 30 stands y actividades para toda la familia

Torre Sevilla celebra el primer aniversario de Toy Street Market con más de 30 stands y actividades para toda la familia

Maestros, profesores e inspectores de Andalucía ya tienen su plaza en el concurso de traslados: la Junta adjudica 7.000 vacantes

Maestros, profesores e inspectores de Andalucía ya tienen su plaza en el concurso de traslados: la Junta adjudica 7.000 vacantes
Tracking Pixel Contents