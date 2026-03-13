Macron y Merz rechazan el levantamiento de sanciones a Rusia: "es un error" y "la situación no lo justifica"

Varios líderes mundiales se manifestaron este viernes en contra del levantamiento de las sanciones a Rusia para aliviar el alza del precio del petróleo, entre ellos el francés Emmanuel Macron y el alemán Friedrich Merz, además del canadiense Mark Carney.

Macron recibió en el Palacio del Elíseo al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien desde hace días muestra signos de preocupación después de que el conflicto de Ucrania haya quedado eclipsado por las tensiones en Oriente Medio. El presidente francés insistió durante una comparecencia que "la situación no justifica en ninguna manera el levantamiento de sanciones" contra Rusia, y se mostró tajante ante la idea de que Moscú pueda pensar en una tregua económica por la guerra de Irán.

"El contexto de aumento de los precios del petróleo no debería llevarnos en absoluto a revisar nuestra política de sanciones hacia Rusia; esta es la postura que ha mantenido el G7, y obviamente es la postura de Francia y de Europa", explicó el jefe de Estado horas después de que EEUU diera luz verde a las compras de petróleo ruso que se encuentran en tránsito en el mar hasta el 11 de abril, en una medida temporal con la que busca contener la espiral alcista de los precios del crudo.

Sobre el apoyo a Ucrania, Macron volvió a insistir en que los europeos no se olvidan de este conflicto que ya dura cuatro años, recordando que "el compromiso del préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea se cumplirá". Hungría y Eslovaquia, los dos miembros de la UE con vínculos con el Kremlin, mantienen bloqueado este mecanismo de ayuda.

"El levantamiento de sanciones fortalecerá a Rusia"

Zelenski, quien le acompañaba en esta comparecencia, fue algo más crítico que su homólogo con la postura estadounidense sobre suavizar las sanciones a las ventas de petróleo ruso, criticando que esto fortalece a Moscú y "no contribuye a la paz" en Ucrania. "Esta única flexibilización por parte de Estados Unidos podría reportar a Rusia unos 10.000 millones de dólares para la guerra", añadió el presidente ucraniano.

Desde la base aérea noruega de Bardufoss, el canciller alemán expresó su "sorpresa" por la decisión de Estados Unidos de levantar temporalmente las sanciones al petróleo ruso y calificó de "equivocada" una medida que, dijo, beneficia a Rusia. "En el marco del G7 habíamos hablado de la cuestión con el presidente de Estados Unidos. Había una clara posición en contra por parte de seis miembros del grupo. Esta mañana nos encontramos con esa decisión del Gobierno estadounidense, que nos parece equivocada", afirmó.

En el mismo sentido se pronunciaron el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, y su homólogo canadiense en una comparencia conjunta con Merz tras visitar las maniobras de la OTAN ‘Cold Response’.

La guerra de Irán "está causando un fuerte impacto sobre nosotros", añadió Merz, pero es "un error" relajar las sanciones contra Moscú "independientemente de cuál sea el motivo". Los tres líderes ratificaron su compromiso con el apoyo a Ucrania. "No vamos a desviarnos de ello por la guerra en Irán", afirmó el canciller. Canadá mantendrá las medidas contra Rusia, afirmó asimismo Carney, quien aludió a los canales de comunicación que mantienen abiertos todos los miembros del G7 con Donald Trump y dijo que tratarían de utilizarlos para "convencerle" de revertir esa decisión.

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Rusia, que pidió este viernes la retirada de más sanciones a su petróleo, es uno de los principales productores y considera que es "imposible" estabilizar el mercado mundial de la energía sin su crudo. "Vemos que Estados Unidos busca estabilizar los mercados energéticos, y en este punto, nuestros intereses coinciden", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa diaria.