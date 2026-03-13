Muere un soldado francés en Irak, el primer militar europeo fallecido por la guerra de Irán

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este viernes la muerte de un militar francés en un ataque "inaceptable" en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, donde las fuerzas francesas participan desde 2015 en la lucha contra el terrorismo.

"Este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra Daesh desde 2015 es inaceptable. Su presencia en Irak se enmarca estrictamente en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irán no justifica tales ataques", condenó en redes sociales el presidente francés. En el ataque también resultaron heridos "varios soldados franceses"; "Francia está con ellos y sus familias", concluyó. El Estado Mayor detalló a varios medios locales que en este ataque con drones a la base de Erbil habían resultado heridos “seis soldados franceses”, que participaban en laborales de formación en la lucha contra el terrorismo.

El fallecido es el suboficial mayor Arnaud Frion, del 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, aunque en el ataque resultaron heridos otros militares. El jefe del Estado francés expresó "todo el cariño y la solidaridad de la Nación" a su familia y sus "hermanos de armas". El presidente señaló además que en el ataque habían resultado heridos "varios" soldados franceses, información que también ofreció el Estado Mayor francés a varios medios locales

La presencia de Francia en Irak

La muerte del primer soldado francés en Irak podría marcar un punto de inflexión sobre su presencia en la región. Francia y personal militar francés, en particular del 7.º Batallón de Cazadores Alpinos, llevan varios años presentes en Erbil, Irak, para entrenar a soldados kurdos y luchar contra el ISIS, que sigue activo en la región. Así lo han remarcado tanto las fuerzas kurdas como el Estado francés.

De hecho, no es la primera vez que esta base es objetivo de ataques por parte de milicias chiitas favorables a Irán, pero tambié por el propio Irán. Los intereses estadounidenses y occidentales se ven frecuentemente afectados por estas milicias proiraníes en la zona.

En los últimos días, casi 300 drones fueron lanzados contra la base estadounidense en Erbil. Unos ataques que no cesarán, así lo ha advertido el grupo armado proiraní Ashab al-Kahf que esta mañana volvió a amenazar a "todos los intereses franceses en Irak y la región" tras el despliegue del portaaviones francés Charles de Gaulle en el Golfo.

"Anunciamos que, a partir de esta noche, todos los intereses franceses en Irak y la región serán objeto de ataque", declaró el grupo iraquí en Telegram, instando a los residentes a mantenerse al menos a 500 metros de una base en Kirkuk (norte de Irak) donde, según afirmó, hay personal militar francés estacionado. El grupo no reivindicó directamente la responsabilidad del ataque que dejó un soldado francés muerto y otros seis heridos.