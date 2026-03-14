Israel planea la mayor invasión terrestre en el sur del Líbano desde 2006

Israel planea llevar a cabo una "invasión masiva" en el sur del Líbano para acabar con la presencia de la milicia chií proiraní Hizbulá, según una información publicada este sábado por el portal Axios, que cita a fuentes estadounidenses e israelíes.

Según esta información, el plan de Israel es apoderarse de toda la zona que queda al sur del río Litani, lo que supondría la mayor invasión terrestre en el país vecino desde 2006, año en el que tuvo lugar la segunda guerra entre Israel y Líbano.

"El objetivo es tomar el control del territorio, empujar a las fuerzas de Hizbulá hacia el norte, lejos de la frontera, y desmantelar sus posiciones militares y depósitos de armas en las aldeas", indicó un funcionario a Axios.

Israel habría tomado esta decisión, según señala Axios, después de que la milicia libanesa, apoyada y financiada por Irán, lanzara durante la noche del miércoles más de 200 proyectiles contra el norte de Israel, que no dejaron víctimas mortales pero sí algunos daños en zonas residenciales.

De hecho, desde ayer, viernes, el Ejército israelí ha empezado a enviar refuerzos a la frontera norte y está movilizando a más reservistas.

Además, en estos últimos días el Ejército ha emitido órdenes de evacuación en todo el sur del Líbano y, por primera vez, en pueblos y ciudadanos al norte del río Litani.

El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, por su parte, aseguró este viernes que sus filas están preparadas para enfrentar un potencial intento de avance israelí en el sur del Líbano y defendió que están luchando para defender a su país, no a terceros.

Israel comenzó su ofensiva aérea contra el Líbano el pasado 2 de marzo, después de que la formación libanesa lanzara un ataque contra el norte del país en respuesta al asesinato del entonces líder supremo iraní, Ali Jameneí.

El balance de muertos por la campaña de ataques israelíes se elevó este viernes a 773, mientras que la cifra de heridos desde el inicio de los ataques hace doce días asciende a 1.933.

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El número de personas obligadas a huir de sus hogares en el Líbano desde que el 2 de marzo escalaran las hostilidades entre Israel y Hizbulá ha aumentado hasta casi un millón de desplazados, indicó este viernes la Organización Internacional para las Migraciones, que pidió 19 millones de dólares para ampliar su respuesta de emergencia ante este éxodo interno.