Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sequía AndalucíaMaestros jubiladosEl tiempo AndalucíaSanta Justa reformaMorante Canal SurLotería NacionalVecinos MiraforesPrimavera AndalucíaOne Toro Canal SurProhibir el burkaEstadio Cartuja
instagramlinkedin

Guerra en Oriente Medio

El Kremlin dice que hay "muchos" países que quieren importar el petróleo ruso

"En ese caso, nuestro interés coincide con el de los americanos", dice el portavoz presidencial Peskov

El Kremlin dice que hay &quot;muchos&quot; países que quieren importar el petróleo ruso

El Kremlin dice que hay "muchos" países que quieren importar el petróleo ruso

EFE

Moscú

El Kremlin aseguró este sábado que hay "muchos" países que quieren importar petróleo ruso debido a la situación creada en los mercados internacionales por la guerra en Irán.

"Efectivamente, el mercado es muy grande y los interesados en adquirir petróleo ruso son muchos", comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la agencia TASS. Subrayó que "la situación es evidente. La infraestructura energética mundial no puede renunciar a la entrada de grandes volúmenes de petróleo ruso. Este crudo ruso es necesario".

"Y ahora, cuando parte de ese petróleo empieza a entrar en los mercados energéticos, entonces se produce una gran estabilidad. Así funciona la economía", añadió.

A su vez, Peskov destacó la decisión de Estados Unidos de levantar durante un mes la prohibición de importar el petróleo ruso que se encuentra en tránsito abordo de petroleros en alta mar.

"En ese caso, nuestro interés coincide con el de los americanos", señaló.

Aprovechando la guerra

Rusia, que sufrió un duro revés con la muerte de uno de sus principales aliados, el ayatolá Ali Jameneí, se está beneficiando de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, debido al alza de los precios del petróleo.

A esto se ha sumado la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, medida adoptada justo después de que las exportaciones de petróleo y productos refinados rusos cayeran en febrero a su nivel más bajo desde el comienzo de la guerra en Ucrania, según informó la Agencia Internacional de Energía. El descenso el mes pasado fue de 410.000 barriles diarios.

El emisario económico del Kremlin, Kiril Dmítriev, situó en cerca de 100 millones los barriles que están ahora en el mar y que se han visto liberados por Estados Unidos. El canal Fox News informó que a día de hoy aproximadamente 124 millones de barriles de petróleo ruso se encontrarían en tránsito.

Noticias relacionadas

Según Financial Times, cada día el alza de los precios del crudo a nivel internacional supone unos ingresos de 150 millones de dólares para las arcas rusas. Si el precio del petróleo de la marca rusa Urals se mantiene por encima de los 70 dólares, Moscú podría ingresar en marzo hasta 5.000 millones de dólares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La primavera que nos espera en Andalucía: Aemet da las claves tras unos datos de lluvias invernales de récord
  2. One Toro y Canal Sur se reparten la retransmisión de los toros en La Maestranza: estas son las corridas que se televisan
  3. Fin oficial a la sequía en Andalucía: la Junta anuncia la recuperación en todas las cuencas y embalses de la comunidad autónoma
  4. Santa Justa afrontará su mayor reforma de los últimos años: 4 millones para renovar la imagen de la fachada, accesos y andenes
  5. Vecinos de Miraflores en pie de guerra por la construcción de un bloque de 8 plantas de VPO: 'El barrio está saturado, no cabemos
  6. Juanma Moreno descarta tomar decisiones tras la imputación del gerente de la Cartuja: 'Dejemos que la Justicia actúe
  7. Aprobadas las nuevas bases para acceso a plazas de funcionario en Andalucía a través de la bolsa de reserva del 20% de las oposiciones
  8. Sevilla abre el debate sobre los coches de caballos tras su adiós en Málaga y Barcelona: los animalistas piden la 'abolición progresiva

Israel planea la mayor invasión terrestre en el sur del Líbano desde 2006

Israel planea la mayor invasión terrestre en el sur del Líbano desde 2006

Manuel Pellegrini confirma la vuelta de Amrabat en el Betis-Celta: "Para 90 minutos no está"

Manuel Pellegrini confirma la vuelta de Amrabat en el Betis-Celta: "Para 90 minutos no está"

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este sábado 14 de marzo de 2026

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este sábado 14 de marzo de 2026

Betis y Sevilla jugarán el Domingo de Resurrección: horarios confirmados de la jornada 30 de La Liga

Betis y Sevilla jugarán el Domingo de Resurrección: horarios confirmados de la jornada 30 de La Liga

Vídeo | Sofyan Amrabat entrena con normalidad en la previa del Betis-Celta

El candidato de Podemos en Castilla y León denuncia una agresión estando con su hijo

El candidato de Podemos en Castilla y León denuncia una agresión estando con su hijo

EEUU ataca la estratégica isla petrolera iraní de Jark y a una milicia proiraní en Bagdad

EEUU ataca la estratégica isla petrolera iraní de Jark y a una milicia proiraní en Bagdad
Tracking Pixel Contents