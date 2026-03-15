La ultraderecha y la ultraizquierda reivindican una subida en elecciones municipales francesas

Los líderes del Partido Socialista, de la formación conservadora Los Republicanos y del macronista Renacimiento pidieron votar en contra de las listas de extrema derecha e izquierda en la segunda vuelta de las municipales del próximo domingo, tras haber progresado ambas en la primera.

"Hago un llamamiento a reunir a todos los electores para detener a la izquierda y a la extrema derecha", aseguró el presidente de Los Republicanos (LR), Bruno Retailleau, que pidió expresamente que se vote "contra La Francia Insumisa" (LFI).

El líder conservador aseguró que las estimaciones apuntan a que su partido tendrá el máximo de municipios, como ya obtuvo en las pasadas municipales de 2020, y consideró que esa "fuerza local tiene que suponer un avance a nivel nacional". "Aunque no hay mayoría en el Parlamento sí la hay en el país, es la que pide más seguridad, más ahorro y menos derroche, más libertad y menos burocracia", aseguró el ex ministro del Interior, declarado candidato a las presidenciales de 2027.

Críticas a La Francia Insumisa

A la espera de que se conozcan las estimaciones de las grandes ciudades, cuyos colegios electorales cierran más tarde, el líder de los socialistas, Olivier Faure, aseguró por su parte que su partido está en cabeza en buena parte de los Ayuntamientos que controlaba y citó como ejemplos "París, Marsella, Toulouse, Nantes, Rennes, Montpellier, Nancy, Lille, Villeurbanne o Saint-Etienne".

Agregó que, ante el hundimiento del 'macronismo' y frente a la complicidad de la derecha moderada, "solo la izquierda está en condiciones de detener a la extrema derecha" que, dijo, "sigue progresando" camino del Elíseo en las presidenciales del año próximo.

Por ello pidió una movilización de toda la izquierda unida, pero criticó duramente a LFI y su líder, Jean-Luc Mélenchon, "cuya estrategia del conflicto no puede conducir a la izquierda al poder ni detener a la extrema derecha".

Aseguró que "no habrá acuerdo nacional con LFI", pero no descartó algunos a nivel local, en una actitud más tibia que la mostrada por Raphaël Glucksmann, líder asociado a los socialistas y bien situado en las encuestas para las presidenciales, que pidió romper todo puente con el partido de Mélenchon.

Impedir victoria de extremos

El presidente del partido macronista Renacimiento, Gabriel Attal, advirtió sobre la "progresión inédita" de la extrema derecha y la extrema izquierda en estos comicios y afirmó que su partido mantendrá una "claridad absoluta" al rechazar cualquier alianza directa o indirecta con LFI o la Agrupación Nacional, así como con Reconquista y las fuerzas vinculadas a Éric Ciotti, que quedó hoy primero en Niza.

Attal añadió que su partido está dispuesto a cooperar con otras fuerzas republicanas cuando sea necesario para impedir la victoria de los extremos en determinados municipios.

Destacó que en "cerca de nueve de cada diez municipios" el alcalde queda elegido ya en esta primera ronda, muchos de ellos en zonas rurales, y presumió de que su partido ha superado el umbral de 100 alcaldes elegidos en primera vuelta, lo que calificó de "resultado inédito" en comparación con las municipales de 2020.

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Señaló igualmente que numerosos candidatos de su formación se han clasificado para la segunda, incluidos algunos en ciudades de más de 100.000 habitantes. Por contra, la líder de los ecologistas, Marine Tondelier, se abrió a alianzas con LFI para "parar a la derecha y la extrema derecha".