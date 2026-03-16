Cuba queda en su totalidad a oscuras

Cuba quedó completamente a oscuras este lunes marcado a su vez por el décimo día de protestas en distintas partes de la isla por los constantes apagones. La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) informó lacónicamente que el Sistema Electro energético Nacional (SEN) sufrió una "desconexión total". Como suele ocurrir, el SEN se abstuvo de explicar las razones, acaso porque los cubanos las conocen de sobra: la red adolece de serios problemas estructurales que fueron desatendidos en distintos momentos. La crisis económica y la energética se han convertido en dos caras de una misma moneda del malestar cada vez más creciente.

La sucesión de cortes de luz comienza a enervar a la sociedad civil de lo usualmente tolerado. La quema de un local del gobernante Partido Comunista a 400 kilómetros de La Habana parece ser un punto de inflexión en el umbral de tolerancia de la sociedad. El presidente Miguel Díaz-Canel admitió que la situación es intolerable, pero puso un límite: el "vandalismo".

La desconexión del SEN supone una gravedad mayor que los apagones parciales. Generan impaciencia, incertidumbre y una furia que por ahora se responde con "cacerolazos.

Los hombres y mujeres de a pie ya conocen de memoria el lenguaje oficial. La luz se corta y el ministerio de Energía avisa que "los protocolos para el restablecimiento" del SEN han sido activados.

El mega apagón coincide con el reconocimiento del Gobierno de que han comenzado las conversaciones con Estados Unidos que debería conducir a una solución del conflicto bilateral que se traduce desde comienzos de año en un "cerco energético" que agravó un escenario crítico. Díaz-Canel atribuye casi exclusivamente la debacle a las sanciones de Washington y tiene muy poco margen de negociación bajo las actuales circunstancias.

Como parte de estos movimientos, el Consejo de Estado promueve una reforma económica que apunta a facilitar la entrada de capitales de cubanos residentes en el exterior. Las autoridades se proponía dar mayores precisiones sobre esta apertura, pero se cortó la luz.

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" Cuba está abierta a tener una relación comercial fluida con empresas de Estados Unidos y también con cubanos que residen en Estados Unidos y sus descendientes", había dicho previamente el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, en declaraciones a NBC News. "Esto va más allá de la esfera comercial. También se aplica a las inversiones, no solo pequeñas inversiones, sino también grandes inversiones, particularmente en infraestructura", dijo. Muchos analistas creen que el tiempo juega en contra de las autoridades.

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