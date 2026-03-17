"Muchos abusos"
México destaca el "gesto de acercamiento" de Felipe VI tras sus palabras sobre la conquista de América
"Creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo", afirma Claudia Sheinbaum
EFE
Ciudad de México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que las palabras del rey Felipe VI acerca de que en la conquista española de América hubo "muchos abusos", supone un "gesto de acercamiento" del jefe de Estado de España pero añadió que "hay que seguir trabajando" en el proceso de reconocimiento histórico.
"La verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando. De un reconocimiento de excesos y exterminios que hubo durante la llegada de los españoles. Entonces yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo", declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.
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