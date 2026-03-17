Afganistán
Al menos 400 muertos en un bombardeo contra un hospital de Kabul que los talibanes atribuyen a Pakistán
Islamabad niega haber tenido como objetivo el recinto hospitalario en la capital afgana, y asegura haber atacado "posiciones militares de los talibanes"
Al menos 400 personas murieron en un bombardeo de Pakistán durante la noche de este lunes contra un hospital de Kabul, la capital afgana, según han anunciado este martes por la mañana los talibanes de Afganistán, en el poder en el país centroasiático desde verano de 2021.
Afganistán y Pakistán están en guerra y combates fronterizos desde mediados del mes pasado, cuando la aviación de Islamabad realizó varios ataques contra posiciones militares en Kabul. Los primeros combates entre los dos países ocurrieron en octubre de 2025, y pararon durante varios meses tras un alto el fuego conseguido a través de la mediación de Turquía y Qatar. Pakistán acusa a los talibanes afganos de cobijar y dar apoyo a los talibanes pakistaníes, un grupo aliado de sus vecinos que en los últimos meses ha multiplicado sus ataques contra posiciones policiales y militares dentro de territorio pakistaní.
El hospital atacado era un centro de rehabilitación para consumidores de drogas, y el ataque, según testigos, ocurrió contra varios edificios de pacientes, cuyos ocupantes volvían al hospital tras los rezos nocturnos. "Todo el lugar se incendió rápidamente. Fue como el apocalipsis. Mis compañeros se quemaron. No pude salvar a nadie", ha declarado Ahmad, un afgano de 50 años, a la agencia Reuters.
"El tiempo para la diplomacia ha terminado. El ataque será vengado", ha declarado este martes el portavoz del gobierno talibán, Zabihullá Muyahid, a la televisión afgana ToloNews. Tanto Pakistán como Afganistán, de hecho, han rechazado en los últimos días intentos previos de China de mediar en el conflicto, silenciado mediáticamente por la guerra en la vecina Irán.
"Explosiones secundarias"
Pakistán, este martes, ha negado que el recinto golpeado fuese un hospital, y ha asegurado que el lugar fue marcado precisamente como objetivo "por ser una instalación militar y una infraestructura para el apoyo al terrorismo", ha declarado el Ministerio de Defensa pakistaní, en referencia a los talibanes pakistaníes.
"Las visibles detonaciones secundarias tras los bombardeos indican claramente la presencia de almacenes de municiones", ha dicho en la red social X el ministro de Información de Islamabad, Attaullá Tarar.
La mayoría de los combates y muertes en el conflicto entre los dos países, sin embargo, no se encuentran en Kabul sino en la frontera entre ambos, donde decenas de miles de personas han resultado desplazadas por la artillería constante, sobre todo desde Pakistán hacia Afganistán.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet avisa de un cambio del tiempo en Andalucía: llega la borrasca Therese con lluvias a las puertas de la Semana Santa
- Canal Sur retransmitirá el regreso de Morante y seis corridas más en la Feria de Abril
- La alternativa de Javier Zulueta llega a la gran pantalla con el documental “Zulueta, hijo de Sevilla”: fecha y hora del estreno
- Una ruta de cuento entre bosques y ríos a una hora de Sevilla: así es el sendero natural que lleva a las casas de Los Tres Cerditos
- El Metro de Sevilla avanza: terminados los muros del túnel del primer tramo de la Línea 3
- Este pueblo de Sevilla de apenas 5.000 habitantes tiene el mejor restaurante para ir con niños: 'Con buenos precios y zona infantil con parque de bolas
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 16 de marzo de 2026
- Domingo de Ramos histórico en Carmona: nace la Borriquita de las manos de Navarro Arteaga