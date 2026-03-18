Así es South Pars, el yacimiento de gas más grande del mundo que comparten Irán y Qatar

El bombardeo del yacimiento de gas iraní South Pars abre una nueva fase en la guerra de Irán. La reacción inicial del Gobierno iraní es una muestra clara de la nueva situación. Irán ha advertido a los países del Golfo de que los activos energéticos de cualquier país son ahora "objetivos legítimos". Instalaciones en Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos figuran en la lista de lugares con riesgo de ataques aéreos por parte de Teherán.

¿Qué es el yacimiento South Pars?

El yacimiento de gas natural South Pars-North Dome es un reservorio de gas natural condensado, compartido por Irán y Qatar, situado en las profundidades del golfo Pérsico. Tiene una superficie de 9.700 kilómetros cuadrados, de los cuales 3.700 kilómetros cuadrados (South Pars) se encuentran en aguas territoriales iraníes y 6.000 kilómetros cuadrados (North Dome) se encuentran en aguas territoriales de Qatar.

Bajo el mar, el mayor yacimiento mundial de gas

El campo, situado en su mayor parte bajo el mar, consta de dos formaciones geológicas independientes que contienen gas. Una de ellas es Kangan (Triásico) y la otra es el Alto Dalan (Pérmico). Cada formación se divide en dos capas de reservas diferentes, separadas por barreras impermeables. El campo se compone de cuatro capas de reservas independientes. Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), la estructura combinada es el yacimiento de gas más grande del mundo con bolsas de gas que estaban en plena producción antes de la guerra. Se considera que esas bolsas configuran la más grande acumulación de hidrocarburos convencionales (gas y petróleo) del mundo, aún mayor que el campo de petróleo de Ghawar, situado en la gobernación de Al-Ahsa, en la provincia oriental de Arabia Saudí. Ghawar ocupa un espacio de 280 kilómetros por 30 kilómetros, el mayor yacimiento de petróleo convencional del mundo.

Las reservas recuperables de gas del campo South Pars son equivalentes a unos 215.000 millones barriles de petróleo, y también tiene cerca de 16.000 millones de barriles de condensado recuperables, correspondientes a alrededor de 230.000 millones de barriles de petróleo equivalente de hidrocarburos recuperables.

El ataque, un paso peligroso

El ataque israelí al yacimiento South Pars ha sido considerado a priori como un paso "peligroso e irresponsable", según declaró Majed Al Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, en una publicación en X. La amenaza de la producción de hidrocarburos en Oriente Próximo podría causar incluso falta de oferta a escala mundial, especialmente en Europa y Asia. Si Emiratos Árabes Unidos se implica más en la guerra se consolidará la escalada bélica, por el gran poder militar de EAU con bases en distintos puntos del planeta. Anwar Gargash, asesor principal del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed, afirmó que Irán cometió un error de cálculo al atacar a estados árabes. Los ataques los acercarán a Israel y Estados Unidos, demostrando además por qué la región no puede aceptar los programas nucleares y de misiles iraníes, añadió. Gargash indicó que los Emiratos Árabes Unidos podrían estar dispuestos a ayudar a asegurar el estrecho de Ormuz.

Sube más el Brent que el Texas

El crudo Brent se disparó este miércoles tras las nuevas amenazas de Irán de atacar instalaciones petrolíferas, subiendo hasta un 6% y superando los 109 dólares por barril. El precio de referencia del gas en Europa aumentó hasta un 9,1%, según datos de ICE Futures Europe. Los precios del petróleo se han disparado cerca de un 50% desde que Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra el 28 de febrero, lo que ha provocado una respuesta iraní con lanzamiento de misiles y drones contra países de Oriente Próximo. Los precios de referencia del petróleo Brent y del West Texas Intermediate mostraron este miércoles mayor divergencia de lo habitual. EEUU es casi autosuficiente en términos energéticos y con la aportación del petróleo venezolano la dependencia del petróleo de Oriente Próximo es reducida.

Ormuz pierde importancia si no hay producción de hidrocarburos

Las principales compañías energéticas de la región se han visto obligadas a reducir la producción, sobre todo debido al bloqueo efectivo del estratégico estrecho de Ormuz. Pero en el caso de que se registren ataques indiscriminados contra pozos petrolíferos, la seguridad del estrecho de Ormuz podría dejar de ser una prioridad, al paralizarse la producción.

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EEUU depende menos de Ormuz

El presidente estadounidense Donald Trump, quien se ha quejado repetidamente de la falta de interés de supuestos aliados en unirse a la guerra o ayudar a asegurar Ormuz, afirmó el miércoles en redes sociales que otros países, además de Estados Unidos, deberían asumir la responsabilidad de la vía marítima. "Los aliados de EEUU deben tomar cartas en el asunto: deben actuar y ayudar a abrir el estrecho de Ormuz", declaró.

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